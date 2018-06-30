無畏唱衰 梅西要再寫奇蹟

2018年06月30日 04:11 中國時報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

2018世足賽戰績及賽程

2018世足賽16強對戰表

俄羅斯世足賽展開16強淘汰賽，不是贏球就回家，也讓列強更加渴望勝利，16強賽30日晚上10點揭開序幕，由「高盧雄雞」法國和上屆亞軍「藍白軍團」阿根廷打頭陣，以過去戰績來看，法國有著16強戰必勝幸運符，而且本屆他們陣容完整，目前走來跌跌撞撞的阿根廷，要過關有難度。

世足賽賽制從1986年那屆，改成小組賽之後為16強淘汰賽以來，只要法國踢進16強，就一定會贏得比賽，包括1986年獲得季軍、1998年奪冠、2006年亞軍及2014年8強。

高盧雄雞 16強賽沒輸過

曾為「藍白軍團」踢過3屆世足賽的退役球員克雷斯波也不看好自己國家勝出，他說：「阿根廷在經歷這麼多折磨後，能夠在小組賽最後一戰擊敗奈及利亞是很棒的結果，雖然很希望阿根廷能擊敗法國，但絕對不是簡單的任務，因為法國是比較被看好的一方。」

克雷斯波繼續說：「法國隊以比阿根廷更好的狀態踢進16強，也踢得很有計畫，跟阿根廷很不一樣，我們是只求一步一步越來越好，但比賽很難說，或許面對阿根廷會是法國最大的麻煩。」

球給梅西 阿教頭有信心

阿根廷也不用擔心，他們同樣有歷史數據背書，過去他們曾在1930年和1978年世界盃小組賽擊敗法國，這兩屆最後也都踢進決賽，1930年輸烏拉圭屈居亞軍，1978年擊退荷蘭奪冠。

阿根廷總教練桑保利則保持信心，表示：「法國隊是許多人預測的世足冠軍熱門，如今我們要挑戰這支優秀隊伍，肯定很不好踢，想要贏球就要發揮正常水準，而我之前說過，阿根廷在世界盃還剩5場比賽，過了奈及利亞這關，現在還剩4場。」

桑保利也點出當家球星梅西和隊友配合的重要性，「每次梅西上場，都證明他是一位神奇的球員、比其他人出色，但他需要隊友支援，如此一來，他才能有像對奈及利亞這樣的好表現。」

(中國時報)