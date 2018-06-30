C羅又來了 烏拉圭嚴陣以待

2018年06月30日 04:11 中國時報 黃邱倫 ／綜合報導 ／綜合報導

葡萄牙想闖進8強，C羅扮演舉足輕重的角色。（法新社）

俄羅斯世界盃足球賽16強淘汰賽，葡萄牙將迎戰小組賽3連勝的烏拉圭，此役最大焦點就是C羅納多與蘇亞雷斯兩大名將的對決戲碼，外界也認為勝敗關鍵在於兩人的表現。

烏拉圭在A組賽連續擊敗埃及、沙烏地阿拉伯以及地主俄羅斯，破了48年開幕戰一勝難求的窘境，還創下隊史首度在小組賽3連勝紀錄，目前士氣正處在巔峰狀態。

葡萄牙則在B組踢平西班牙和伊朗，只靠著擊敗摩洛哥，1勝2和的分組第二戰績晉級，以歐洲豪門的定義而言有些「掉漆」。

這是烏拉圭與葡萄牙史上第一次在世界盃會內賽交手，預料仍將排出蘇亞雷斯與卡瓦尼雙箭頭前鋒陣容，後場搭配效力於馬德里競技的隊長高定和吉曼奈茲，兩人在西甲聯賽多次遭遇C羅，熟知C羅習性，可望有效壓制他的攻勢。

此外，烏拉圭在小組賽1球未失，32支參賽球隊之最，門將穆斯萊拉功不可沒，他的雙掌猶如銅牆鐵壁，但對上葡萄牙將是考驗的開始。

葡萄牙超過三分之二的球員都效力於英超、西甲、法甲等聯賽，幫助皇馬奪得歐冠盃冠軍的超級名將C羅，在小組賽首戰與西班牙之戰就大演帽子戲法，可惜最後一戰竟沒有踢進12碼罰球，導致葡萄牙只能以分組第二進入淘汰賽死亡之區。

葡萄牙在小組賽總共踢進5球，C羅包辦其中4球，全隊攻勢都集中在他身上，壓力可說是非常之大。這場比賽球迷恐怕不會看到大比分的廝殺局面，因為兩隊都擅長被動反擊，如果哪隊的後場出現漏洞，就可能會造成致命傷害。

(中國時報)