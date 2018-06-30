蘿蔔看世足》避強敵挑軟柿 當心踢到鐵板

2018年06月30日 04:11 中國時報 李弘斌

同為2連勝的比利時對上英格蘭，想看盧卡庫與肯恩的金靴之爭？別傻了，英格蘭先發換了8人，比利時甚至換了9人，主力球員大放假，大家對G組冠軍避之唯恐不及，最後比利時以1比0勝出，收下這個「燙手山芋」。

為什麼呢？因為G組冠軍固然能在16強遭遇H組亞軍日本，但8強很可能要碰上5屆冠軍巴西，加上本屆世足賽冷門頻傳，歐洲冠軍葡萄牙、上屆世足亞軍阿根廷與另一支奪冠熱門法國都在淘汰賽籤表的同一側，硬仗連連。

相較之下，G組老二要在16強碰上哥倫比亞，但8強對手是瑞典與瑞士的勝方。以比利時和英格蘭的角度盤算，這樣走有很大機會直入4強，而且同側的前世界冠軍只有西班牙，讓分組老二反倒炙手可熱了。

為了「更遠大的目標」（bigger pitcure），比如爭冠或晉級下個階段，球隊因應賽制、對戰組合制定策略，未必全力爭取眼前的勝利，早已成為比賽的一部份。

比如日本28日0比1落後波蘭時，因得知另一邊塞內加爾也以0比1落後哥倫比亞，維持情況不變日本就能晉級，最後10多分鐘採取消極態度。有人譏諷日本在場上「散步」，但若持續強攻反而多丟1球，導致出局，會被說是勇敢或愚蠢呢？

倘若如此，日後大家查詢維基百科，只會搜到日本在小組賽止步，亞洲國家連兩屆無緣16強而已。

說到不積極求勝的足賽，本世紀莫過於2004歐洲國家盃的瑞典與丹麥之戰，當時兩隊只要以2比2或更高比分踢平，就保證淘汰同組的義大利，雙雙晉級。結果毫不意外，最終比數就是2比2。

本屆日本是為了生存，必要的退縮無可厚非，比、英之戰機關算盡，結果更令人玩味。英格蘭選了一條「相對」好走的路，就一定能走得更遠？別忘記，本屆世足賽最確定的一件事情，就是什麼都不確定！

（本文作者為3屆世足賽轉播講評）

(中國時報)