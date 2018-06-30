世足》德國坦克拋錨 列強奮勇衝鋒

德國隊未能晉級世足賽16強。(美聯社)

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中國時報
／台北報導

俄羅斯世足賽是德國80年來第1次在小組賽遭到淘汰，同時帶走奪冠的大威脅，讓各國鬆了一口氣，心頭大患去除伴隨而來「群雄並起」，16強各隊摩拳擦掌展現爭冠企圖，呈現人人有希望、個個沒把握的混沌局勢！

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為何全世界足球強國都恨德國？如果本屆世足賽德國以小組賽第2晉級，16強首當其衝就是巴西，因此巴西球迷表示，當聽到德國隊出局時，馬上想到再也沒有機會出現7比1的比賽。因為上屆巴西世足賽的準決賽，德國以7比1強壓巴西，讓巴西人很受傷。

最恨德國的莫過於英格蘭，若是德國在本屆小組賽拿第1名，可能8強賽強碰英格蘭，所以德國被淘汰後，英格蘭球迷表示，這是英格蘭球迷自1966年之後等待的神奇時刻，終結受到條頓人52年的痛苦折磨。

2010年南非世足賽德國在16強賽4比1重創英格蘭；1990年義大利世足賽4強對決、1970年世足賽8強賽英格蘭全部敗在當時的西德手中。其實，1996年歐洲國家盃4強賽，德國也在PK戰獲勝。英格蘭球迷說，德國輸球對英格蘭、也對整個賽會有好處。

因為如果德國以小組賽第2名一路踢進4強賽時，可能遇上法國或阿根廷，而法國人也對德國滿腹怨懟，在1982年、1986年連2屆世足賽的4強賽，法國都輸給德國，上屆巴西世足賽，法國再遭到德國狙擊，在8強賽遭到德國1比0淘汰。

而阿根廷在上屆冠軍戰與2010年、2006年8強賽，全部敗給德國，阻斷奪冠機會，其他還有比利時與墨西哥，都有在16強賽遭遇德國而輸球的經驗。德國晉級與否是牽一髮而動全身，難怪「德國惡夢」提早遠離，各國無不額手稱慶！

(中國時報)

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