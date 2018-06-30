李嘉誠勉學子 活出勝利人生

汕頭大學29日畢業典禮，即將退下該校校董會名譽主席的李嘉誠（中）出席典禮發表演講。（中新社）

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中國時報
林勁傑／綜合報導

香港首富、90歲高齡「超人」李嘉誠退休後，昨首度現身公開活動，出席他一手創辦的汕頭大學畢業典禮並致詞。他提到，38年前從一片荒蕪創辦汕大，被人嘲諷是愚公移山，但堅信唯有推動教育，初心才得以實踐。他期勉畢業生，要有越級打拚的勇氣，擊退平庸與傲慢，活出勝利人生。這是李嘉誠連續第17年，也是最後一次以汕大名譽主席身分出席，此後交棒給次子李澤楷。

名譽主席 交棒李澤楷

汕大今年有2600多名學生取得學碩博士及成人教育學位。李嘉誠以「建立自我，追求無我」為題致詞。開頭感性地說：「今天對我也是最難忘的一天」，並鼓勵畢業生帶著創意自強的信念，走進世界，要有越級打拚的勇氣，衝破命運迷宮，把有限變無限，擊退蔓延處處的平庸傲慢，建設希望，重塑世界。

李嘉誠強調，建立自我的關鍵態度是「謙卑、謙恭、謙虛」，對立志要改變世界的人，有實質的良心和才華同樣重要；你的深度與寬度，決定你是解決問題的人還是製造問題的人，區分你是啟發他人的天使還是把主觀強加於別人的牛魔王。」

強調謙卑、謙恭、謙虛

他說：「晚上仰望星空，讓我了解人的渺小，在漫漫長路上，很多時候也感到沮喪無力，但為了明天，我依然披上戰衣，去思考、去感受、去行動，永不言倦——繼續公益求變，尋找更好。」

籲建立自我 追求無我

他告誡學子，現代環境的新挑戰，「因循難立新，在平庸圈套的死胡同徘徊，徒然浪費資源事倍功半，要探求不一樣的方法，才可尋找到有價值的量變。」

「同學們，ARE YOU READY? 」致詞尾聲李嘉誠喊話，一生以理智、道德和誠信，致力為世界帶來尊嚴和機遇，「建立自我，追求無我」，活出真正勝利的人生。

汕頭大學是大陸唯一由私人捐資成立的公立大學。他上月正式卸下長和及長實集團主席一職，轉任資深顧問。現主要參與李嘉誠基金會工作。汕大正是該基金會的核心項目，至今捐款超過100億港元，占基金會總捐款一半。

(中國時報)

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