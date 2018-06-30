金融巨鱷索羅斯認購小米

2018年06月30日 04:11 中國時報 吳瑞達 ／綜合報導 ／綜合報導

正在港股市場進行IPO的小米科技，吸引著名金融巨頭索羅斯的注目，據傳索羅斯將透過旗下基金認購小米股票。此外，消息指出小米承銷價為17港元，是傳出價格區間17～22港元的下限。

小米公司在港股IPO，將籌資最高61億美元。不過小米尚未確定最終發行價和特定投資者間的分配比例。

Techweb報導，知情人士透露，索羅斯正在尋求認購小米在香港IPO的股票。該人士稱，一個索羅斯支持的基金進行了認購，尋求小規模投資。

另外，在小米IPO過程中，包括大陸投資公司高瓴資本，有意參與小米認購約6億美元，而美國資產管理公司資本集團（Capital Group）則將認購超過5億美元。

路透旗下IFR報導，香港第1檔「同股不同權」的新股小米科技，公開承銷將以17港元定價，為17至22港元募股區間的下限。知情人士透露，小米董事長雷軍先前就表示，承銷價會做出讓利，讓普通投資人都有錢賺。

根據小米在香港證交所更新的公開說明書顯示，小米這次香港IPO全球承銷股數為21.8億股，以每股17港元計算，集資近371億港元。小米在港交所的上市時間預定為7月9日。小米已在28日截止公開募股，市場消息表示，公開募股期間共接獲約11萬人認購，超額認購逾8倍，凍結資金約230億港元。

小米科技先前的計畫，是在陸港股同時上市，之後改變規畫，先在香港上市，延後在陸股發行中國存託憑證（CDR）。路透引述知情人士指出，延後發行CDR的原因，是小米與大陸監管機構在CDR上市方面存在爭議。

不過，小米稍早指出，與大陸監管單位並沒有任何爭端，同時也表示，對CDR的發行沒有時間表。

(中國時報)