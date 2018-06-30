陸籲美恪守一中 謹慎行事

2018年06月30日 04:11 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

美國有線電視新聞網（CNN）29日報導，美國國務院甘冒激怒中國大陸之險，要求派遣陸戰隊至台灣，協助防衛美國在台協會（AIT）內湖新館。若國務院的要求獲得同意，將是近40年來首見美軍陸戰隊駐防美國駐台外交機構。大陸外交部發言人陸慷在記者會上被問到此事則說，美方應「謹慎行事」。

CNN引述2名美國官員，稱國務院已提出申請，將派遣陸戰隊隊員前往台灣駐守內湖新落成的美國在台協會（AIT）新館。其中一名官員表示，主管機構數周前已收到派駐「美國陸戰隊使館警衛隊」的要求，但目前尚未獲得正式批准，國務院外交安全局（Diplomatic Security Service）和陸戰隊正持續就相關部署互相協調中。

報導稱，若獲批准，將是近40年來海軍陸戰隊第一次被派往台灣執行防衛外交機構的任務。但國務院發言人不願證實是否有這項要求，僅回應：「不討論有關保護機構設施或人員安全的事務。」

此事已引發北京當局關切，外交部發言人陸慷表示，一個中國原則是陸美關係的政治基礎。美方應當恪守一個中國承諾，不與台灣方面發生任何官方交流和軍事接觸。

陸慷說：「美方對陸方這一立場非常清楚，也知道應當在這一問題上謹慎行事，避免對陸美關係大局造成影響。」

(中國時報)