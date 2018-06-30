活像戰區 美報社遭槍擊5死

2018年06月30日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

美國馬里蘭州安納波利斯市《首府新聞報》編輯部辦公室28日遭槍手拉莫斯闖入開槍行凶，造成5人死亡。警方趕到後封鎖現場。（法新社）

槍手拉莫斯。（美聯社）

鄰近美國華府的馬里蘭州，28日發生美國針對媒體死傷最慘的槍擊案。在首府安納波利斯，38歲男子拉莫斯持獵槍闖入《首府新聞報》大開殺戒，造成5死2傷。警方迅速逮捕拉莫斯，他行凶動機不明，但曾與該報打官司敗訴，不排除挾怨報復。

首府新聞報 照常出刊

拉莫斯被控5個一級謀殺罪名，該報表示周五照常出刊，作業在停車場克難完成，「會把該死的報紙弄出來。」5名槍下亡魂是資深編輯兼記者麥納馬拉、特刊編輯溫特斯、助理編輯暨專欄作者希阿森、社論版編輯費許曼，以及銷售助理史密斯女士。

槍擊案發生在下午2點40分，拉莫斯持槍和煙霧彈，擊碎入口玻璃門長驅直入。記者編輯聽見玻璃門爆出巨響，只見一個渾身碎玻璃的男子進入報社，接著槍聲大作。警政記者戴維斯說，「他進到編輯室，從最前排開始，不斷對人開火。」他形容情況慘烈「活像戰區。」

案發時大樓內約170人，記者菲利斯說，她想從後門逃走，卻發現門被鎖上，只好和同事躲在桌下，身亡的麥納馬拉拚命想打開門但徒勞無功，菲利斯說，他後來站起身，隨即中彈。同樣躲在桌下的戴維斯傳簡訊給市警局發言人米奎茲女士，「救命，辦公室槍擊。」米奎茲以為他開玩笑，戴維斯再發訊稱無法打電話，米奎茲驚覺大事不妙，趕緊報警。

凶嫌曾控告報社誹謗

警方火速趕到，特種部隊封鎖附近道路，警方找到藏匿書桌下的凶嫌，但他拒絕合作，甚至破壞指紋以免身分被辨識。安妮阿倫德爾郡代理警長克蘭普夫說，「這是針對性的攻擊，他有備而來要開槍，就是要傷人。」市長巴克利表示，市警局上周進行圍捕在逃槍手演習，因此反應迅速，「否則情勢恐更慘烈。」

警方仍在調查拉莫斯行凶動機，但最近該報自社群媒體收到威脅，而拉莫斯與該報有宿怨。他以臉書和電郵騷擾高中同學，女子忍無可忍提告，2011年7月拉莫斯騷擾罪成立。

宣判5天後，該報刊登作家哈特利的專欄，以女方角度描寫她被騷擾的不安。拉莫斯認為名譽受損，控告哈特利和編輯誹謗，但案件遭駁回，無法訴諸法律討公道的拉莫斯，成立網站控訴委屈。

《首府新聞報》隸屬馬里蘭州《巴爾的摩太陽報》集團，主要報導安市新聞。同業淪為槍擊目標，令其他媒體提高安全警戒。紐約警方派反恐警力進駐各媒體，華府警方也在《華盛頓郵報》部署便衣警力。

(中國時報)