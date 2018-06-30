曾嗆媒體人民公敵 川普致哀被酸

2018年06月30日 04:11 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

針對馬里蘭州《首府新聞報》28日發生5死的重大槍擊案，美國總統川普與白宮發言人桑德斯均透過推特發文向受害者與家屬致哀，但兩者的推文皆招致網友尖銳批評。更有網友斥責川普多次稱媒體為「人民公敵」，還威脅要「懲罰」媒體，是造成此次事件的始作俑者。

川普推文稱：「我已聽取馬里蘭州安納波利斯《首府新聞報》槍擊案相關簡報。我為受害者和家屬代禱並紀念他們。也感謝所有第一時間趕赴現場的緊急救助人員。」桑德斯推文則說：「對工作中無辜記者的暴力攻擊，無異於對美國全民的攻擊。」

有網友回應川普推文說，與其反覆為槍擊案受害者發出陳腔濫調的「代禱與紀念」，不如拿出具體行動為槍械管制做出一點貢獻。

也有網友質問，川普過去曾稱多家媒體是「人民公敵」，並揚言要「懲罰」這些媒體，還不斷以言詞霸凌記者，根本就是這次事件的罪魁禍首，現在卻假惺惺裝得很在意報社成了槍械暴力受害者。

還有網友稱，唯有川普不再從「全國步槍協會」的口袋拿錢、不再向該協會俯首稱臣、支持某種程度的槍械管制，並絕口不再稱媒體為全民公敵、不再散播對媒體的仇恨，他對槍械暴力受害者的哀思才有真正意義。

另有網友指出，前總統歐巴馬執政8年，全美共發生311起致命的重大槍擊案，而川普甫上任18個月，就已發生271起致命重大槍擊案，且行凶者多數為非移民的美國白人。歐巴馬時代頒行的法規禁止有精神疾病者擁槍，川普卻在全國步槍協會壓力下，廢止了這項規範。

(中國時報)