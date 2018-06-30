歐盟峰會達成移民協議

2018年06月30日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

歐盟峰會28日至29日在布魯塞爾舉行。各國領袖經歷近10小時馬拉松式談判後，總算在29日凌晨就移民問題達成協議。各國決定在「自願」的基礎上，更廣泛地共同分攤重新安置難民的重責大任，也將在歐洲以外地區設立移民中心，以滿足義大利反移民新政府的訴求。

29日清晨，歐洲理事會發布公報，報告峰會在移民問題上的談判成果。各國同意對外設立「難民審核中心」，就地攔截企圖偷渡歐洲的非法移民；對內設立「難民控制中心」，快速遣返已登陸歐洲的非法移民。

公報顯示，歐盟成員國最終同意與聯合國難民署、國際移民組織合作，在歐盟以外國家設立「地區登陸平台」，快速篩選確實需要庇護的難民，以及僅僅為了改善生活前來歐洲的非法移民。

至於「地區登陸平台」地點設在哪裡，公報僅以「相關第三國」籠統帶過。媒體先前報導，鑒於目前湧入歐盟的難民主要來自非洲，歐盟傾向設在周邊的北非國家，如突尼斯、摩洛哥與阿爾及利亞等，從而就地將企圖偷渡歐洲的非法移民攔在門外。

歐洲理事會主席圖斯克表示，歐盟領袖經一整晚會談後，達成有關移民的協議。稍早義大利阻撓協議達成，直到他國願意提供更多協助後態度才軟化。

法國總統馬克洪會後表示，歐盟領導人就移民問題最終達成共識，顯示「歐洲內部合作」需淩駕於國家利益之上。德國總理梅克爾則認為，儘管各個成員國之間仍存在不小的分歧，但移民問題達成共識無疑是一個良好的信號。義大利總理孔蒂則稱，對於協議感到滿意。

(中國時報)