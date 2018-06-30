停止拆散家庭 上千女性華府遊行

2018年06月30日 04:11 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普對非法移民採取強硬的「零容忍」政策引發眾怒。上千名女性28日在華府遊行示威，痛批當局將非法入境者視為罪犯，強行在美墨邊境拆散孩童和父母。

國會警察以非法示威為由，拘捕逾575名在參議院辦公大樓中庭靜坐的抗議者，包括一名民主黨籍聯邦眾議員。

反對川普拆散非法移民家庭的「女性大遊行」以「#女性不服從」標籤為主題，號召所有女性走上街頭。她們要求當局讓移民父母及子女團聚，停止拆散家庭，認為即使讓孩童及成年人一同住在收容所也是不對的。示威群眾前往司法部和參議院，途中經過川普國際飯店時，特別高喊：「可恥！可恥！可恥！」

被拘捕的抗議者多人高聲呼喊訴求，她們身上包裹銀色聚酯薄膜式的緊急救難毯，類似當局分發給安置在拘留中心的孩童保暖用的毯子。示威者希望國會議員關注非法移民問題。至當天下午，警方採取行動拘捕多名示威者，包括到場聆聽意見的民主黨籍聯邦眾議員賈亞帕爾。

賈亞帕爾在推特上寫道：「川普殘酷的零容忍政策不能再持續下去，不能在我們的國家，不能用我們的名義。」

好萊塢女星蘇珊莎蘭登在司法部外抗議也被捕。她在推特發文：「被逮捕。保持堅強。繼續奮鬥。#女性不服從。」

川普上周簽署行政命令暫停「骨肉分離」政策後，芝加哥一名聯邦法官28日下令立即釋放9歲巴西男童迪奧戈，讓他和尋求庇護的母親蘇莎團聚。5月底時，當局在美墨境強行拆散蘇莎母子。蘇莎本月9日獲釋，但迪奧戈仍住在收容中心。

(中國時報)