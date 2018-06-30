台大名醫 勾結黃牛詐保7000萬

2018年06月30日 04:11 中國時報 張孝義 、 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

台大醫院爆發加護病房洗腎接錯管事件，甫向患者及社會大眾致歉，又爆發骨科主治醫師洪立維，拗不過勞保黃牛張馨方、李岳峰母子檔的「糾纏」，6年內配合開出近300份不實的失能診斷證明，詐騙約7000萬元失能津貼，案經偵查，洪主動繳回犯罪所得150萬，檢察官29日依詐欺、偽造文書罪起訴3人，並持續追查配合詐保的病患的法律責任。

醫改會推動吹哨者制度

台大醫院回應，本案已進入司法程序，洪立維醫師正在美國在職進修中，院方會配合司法調查。醫改會副執行長朱顯光說，這次事件可能只是冰山一角，廿幾年來，醫師開立不實診斷書、詐領健保給付層出不窮，政府應成立「吹哨者制度」，讓醫師同業從白色巨塔內部檢舉，醫師公會也加強內部懲戒，才能真正達到嚇阻作用。

檢廉調查，張馨方母子在全台各地的大醫院遊走，招攬年邁民眾，宣稱帶他們就醫，只要能拿到失能診斷證明，就能請領失能津貼，勞保約可領40多萬元、健保可領數萬至20多萬元。病患假裝不良於行，或乾脆坐輪椅推進診間，假稱腿部失能等；核發失能津貼後，黃牛母子抽佣3成。

請領60萬 黃牛抽佣3成

張馨方母子還到處探聽哪位醫師好講話，發現2011年時任台大醫院雲林分院骨科主治醫師的洪立維，對開具診斷證明的態度較寬鬆，透過關係結識洪，以「軟磨纏泡」的方式央求配合開具不實診斷證明，但過程中倆母子也利用頂替拍攝X光片的方式，在未告知洪立維情況下，「陰」洪開具失能診斷證明請領身障手冊，暗摃詐領補助費的抽成。

健保署檢視失能給付等資料，發覺洪立維自2011年到2017年7月間，6年約開出300張失能診斷證明書，且有病患複檢結果與診斷書內容不符，將全案函送台北地檢署指揮廉政署偵辦。

3人起訴 醫師繳回150萬

檢廉經蒐證發動兩波搜索約談，並聲押禁見張馨方母子獲准，洪到案坦承犯案，他表示不缺錢，實在是不堪張馨方母子一直糾纏，才會誤入歧途。洪並向檢察官說，張馨方母子會給他診斷書種類、日期、金額等明細，雖然看過就丟棄，但記得約獲利150萬，於是自動繳回150萬元。

檢方認為，張馨方母子詐騙保險金額高達7000萬，從中獲利約1500萬；洪身為台大醫師，成為詐騙共犯，獲利約208萬，依詐欺、偽造文書罪將3人起訴。

(中國時報)