妨害罷免 里長遭判刑丟工作

2018年06月30日 04:11 中國時報 林偉信 、 盧金足 ／台北報導 ／台北報導

台中市南屯區寶山里里長廖振源，4年前在九合一選舉當天，因不滿「割闌尾」志工要求路人連署罷免立委蔡錦隆，他辱罵並毆打志工，最高法院依違反選罷法將他判刑4月，可易科罰金，褫奪公權1年確定，他須立即解職也成為妨害罷免被判刑有罪定讞的首例。

台中市選委會表示，收到法院判決書，交由南屯區公所解除廖的里長職務，因年底里長將改選，將先派出代理人處理里長服務地方的業務。廖振源里長服務處及個人手機29日都無人接聽，無法連繫到本人，南屯區其他里長則大感驚訝，表示廖里長人很熱心，服務地方多年，付出的代價太大了。

2014年11月29日立委投票日當天，立委罷免案的志工在中市文山國小投開票所前，手持「全面罷免」等看板，對路過民眾講解並尋求支持簽署罷免立委蔡錦隆，現場並有制服員警及刑警在場維持秩序。

66歲的廖男從競選服務處騎電動機車到文山國小前，對志工說「收起來嘛，少年耶收起來，不然我馬上生氣」，他並要求警方令志工撤離該處，員警一再安撫他的情緒，志工則回嗆「我們行為沒有違法」並以手機錄影，廖氣極敗壞上前毆打對方。

檢方起訴後，廖男辯稱，他沒有暴力妨害罷免案提議，只是請志工不要妨害里民投票，卻被柯姓志工錄影，他阻止錄影時與對方拉扯，不知道這群人在進行罷免案的提議活動。

台中地院不採信廖的辯詞，依違反選罷法的強暴妨害他人為罷免案之提議未遂罪，將他判刑3月，可易科罰金，褫奪公權1年，但二審改依既遂罪將他判刑4月，可易科罰金，褫奪公權1年。案經上訴三審，最高法院認為，廖以暴力手段妨害罷免活動，只要有一場活動因暴力妨害而中輟就構成既遂犯，他擔任多屆里長竟妨害連署罷免案，傷害民主憲政國家制衡機制的運作，駁回上訴，維持二審刑度定讞。

(中國時報)