達姆彈自轟 槍手爆頭斃命

監視器拍到案發當天凶嫌黃克樑走進「五股國」的辦公室。（王揚傑翻攝）

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中國時報
／綜合報導

綽號「五股國」的52歲角頭游國興，疑因債務糾紛遭新竹三光幫分子黃克樑槍殺，黃嫌28日晚間回到新竹市南寮漁港舉槍自戕，檢警29日相驗，發現黃男頭部右側太陽穴整個碎裂，連頭蓋骨都軟化，是用俗稱「開花彈」的達姆彈自轟，造成射入傷口爆裂當場死亡。

檢警調查，黃嫌槍殺五股國後，一路開車南下回新竹市，在香山區先棄車後再逃逸，28日下午在香山火車站搭乘朱姓司機駕駛的白牌計程車至南寮地區繞行，原本他要求司機開到市區，但見市區人多後又繞回南寮地區。

期間，黃先向司機借手機與妻子連絡、道別，希望妻子好好照顧孩子，之後再撥110向警方報案自首說「我會把事情處理好，你們不用找我了。」由於黃搭車繞行了1個多小時，下車時拿了2000元給司機，指1000元是搭車費，另1000是借手機打電話的錢。

司機一度向黃嫌表示不用這麼多錢，但黃嫌亮著制式手槍說：「我是槍擊要犯，在新北市槍殺五股國的就是我，但絕對不會傷害人，這些錢我是再也用不到了。」透露可能自戕訊息後下車離去。

黃男一下車就站在人行道拿出手槍朝頭部扣扳機，嚇得朱姓司機連忙躲到車後，不過當下未擊發，黃隨後再走進濱海公園，司機就聽見槍響。

檢警解剖相驗時發現，黃的頭部槍傷右側傷口較大，原研判他是左撇子，左手持槍朝左側太陽穴開槍，造成右側太陽穴附近有大面積傷口。後來根據黃男留下來的槍枝與彈夾中4顆達姆彈，發現是遭達姆彈炸傷直接爆頭死亡。

自殺防治專線0800788995

(中國時報)

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