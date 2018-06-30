巨陞董座夫妻 疑25日墜崖亡

2018年06月30日 04:11 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

警方根據沿線監視器，發現陳宏育夫婦，25日上午曾停靠崇德盈加油站旁超商，身穿藍色衣服的陳宏育走出車外運動，陳妻（圓圖）下車進入超商。（張祈翻攝）

巨陞企業董事長陳宏育夫婦離奇墜崖身亡，檢警調查兩人最後身影，出現在6月25日下午花蓮崇德超商，27日被人發現遺體。家屬強調，夫婦倆並無債務問題、也沒有輕生念頭，但意外發生相當離奇，現場也有諸多疑點。檢方29日相驗遺體，證實符合高處墜落傷勢，目前未找到他殺跡證，但強調全案仍有疑點，將擴大調查範圍。

新城警方調閱轄內公路監視器，25日下午3點7分拍到陳姓夫婦開車由北往南行經和平路段，並在3點37分停靠崇德盈加油站。陳妻范錦美下車丟垃圾、簡單清洗車輛及上廁所；陳宏育則走出車外運動，短短12分鐘兩人行動自如，沒有異狀，且兩人衣著與被發現墜崖時相同，不排除就是當晚發生意外。

檢方指出，2人25日在西寶民宿有訂房紀錄，仍待確認有無完成登記入房。墜崖現場陳姓夫婦的汽車停靠中橫路邊，車窗半開、留有錢包、兩袋空的手提袋，並未發現車鑰匙、兩人手機及行車紀錄器。

另墜崖地點沿途幾乎沒有路燈，也沒有視野遮蔽物，是賞星的不錯位置，因護欄高度僅到一般成人大腿處，兩人是否在此停車仰望星空時，不慎失足墜落山谷，仍須調查。

花蓮地檢署主任檢察官王怡仁指出，目前監視器畫面並未發現不尋常之處，車鑰匙也在遺體相驗後尋獲，初步發現兩人為高處墜落導致全面性傷痕，死亡時間相差不遠，行車紀錄器部分，將扣押車輛送往原廠，確認加裝情形。

檢察官昨以關係人身分傳喚陳姓夫婦一雙兒女，確認25日以後死者的所有行蹤，縮小偵辦範圍。檢警從現場履勘、相驗並傳喚相關證人及調查證據後，迄今未找到他殺跡證，至於死者是否有債務、保險等問題，會在蒐證後進一步釐清。

(中國時報)