狗掌櫃招財 彩券行狂中頭獎

2018年06月30日 04:11 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

「汪汪！汪汪！」花蓮新城鄉北埔村的一間彩券行，有隻好客的黑色台灣犬「摩美」，老闆朱陳復都稱牠「狗掌櫃」，看到熟客會跳上櫃台搖尾巴；店裡生意忙碌時，就擔任守衛犬，盯著櫃子內的彩券不被摸走。

擔任接待兼守衛

摩美是店裡工作人員領養的流浪犬，主人見牠沒飯吃、沒地方住，便帶回店裡餵養；牠起初是跟著主人一起上班，個性溫馴、親近人，自由穿梭店內；原本只是養來看家，沒想到摩美看主人賣彩券，看到自己也會了，有樣學樣，只要遇到熟客，摩美就會搖搖尾巴後，跑上放置彩券的玻璃櫃，「兩手在上」貌似要幫忙拿彩券，有模有樣。

「是狗掌櫃，也是招財犬！」朱陳復說，摩美來後，財運也來了，除了多次開出台彩二獎，今彩539也在4年內3度開出今彩539頭獎，總計獎金800萬元；現在看到店裡放鞭炮，鄰居就知道又中獎了，趕緊跑來摸摸摩美沾喜氣。

熟客愛來找牠玩

店裡平時來投注的民眾多半是在地人，7成以上為原住民，即使沒來消費，也會進來跟摩美玩樂；牠也算是村內的風雲人物，老闆強調，現在熟客都知道，開始刮之前要先摸摸摩美，沾沾牠「旺旺」的喜氣。若是新客人，免不了受到摩美幾聲吼叫聲，他們就流傳，被「旺」得越多聲，代表越好運。

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(中國時報)