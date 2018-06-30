香港朋友熱心 幫浪浪找新家

大黃在愛心志工蒙小芬（中）與DC Wang（左）的協助下，找到新的家，即將展開新生活。（葉德正翻攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

浪浪大黃個性溫馴可愛，卻遭主人棄養，孤單在瑞芳動物之家等待下一個愛心主人，來自香港的蒙小芬與朋友到動物之家參觀，看到活潑好動的大黃惹人憐愛，積極協助奔走，終於為大黃找到新的主人，前往台中展開新生活。

為台灣犬貓推廣認養

愛心志工蒙小芬表示，移民台灣已2年9個多月了，非常喜歡這個地方，現已退休在台灣定居，也想要為這塊土地盡一份心力，無意間發現台灣的流浪犬貓問題，想要為台灣的犬貓們做點事，便在台北市動物之家認識了志同道合目前已退休的志工DC Wang一起推廣認養。

DC Wang表示，本身就非常喜歡犬隻，很享受與犬隻互動的幸福感，尤其在退休後，讓他的生活有了新的目標，那就是幫助瑞芳動物之家的犬貓們尋找新主人。前些日子接受醫師王嚴緒的邀請，當了王醫師的助手，協助犬隻的清創手術，看到當天手術犬隻傷口已癒合，健健康康的生活著，那股的幸福感油然而生，尤其聽到狗狗被預訂認養時，更是感到高興。

志工們協助遛狗打掃

蒙小芬說，每當看到狗狗、貓咪能夠遇見疼愛牠們的新主人，就像嫁女兒般，雖然不捨，但知道牠們一定能過得更快樂，身為志工的他們也感到非常幸福。

王嚴緒表示，瑞芳動物之家位於八分寮頂山，地處偏僻交通不便，只能開車上來，除了每個月2次的台灣防止虐待動物協會（TSPCA）志工活動會帶領十幾位志工從事遛狗、清洗、打掃活動外，平時較少有人來參訪。今2位愛心志工為瑞芳動物之家的毛寶貝們積極奔走，尋找下一個幸福的歸宿，對此，瑞芳動物之家感謝愛心志工的熱心協助推廣認養。

更多寵物趣事 請看翻爆APP

(中國時報)

狗掌櫃招財 彩券行狂中頭獎 狗狗愛照鏡子 被剃毛好鬱悶

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。