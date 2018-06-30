香港朋友熱心 幫浪浪找新家

2018年06月30日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

浪浪大黃個性溫馴可愛，卻遭主人棄養，孤單在瑞芳動物之家等待下一個愛心主人，來自香港的蒙小芬與朋友到動物之家參觀，看到活潑好動的大黃惹人憐愛，積極協助奔走，終於為大黃找到新的主人，前往台中展開新生活。

為台灣犬貓推廣認養

愛心志工蒙小芬表示，移民台灣已2年9個多月了，非常喜歡這個地方，現已退休在台灣定居，也想要為這塊土地盡一份心力，無意間發現台灣的流浪犬貓問題，想要為台灣的犬貓們做點事，便在台北市動物之家認識了志同道合目前已退休的志工DC Wang一起推廣認養。

DC Wang表示，本身就非常喜歡犬隻，很享受與犬隻互動的幸福感，尤其在退休後，讓他的生活有了新的目標，那就是幫助瑞芳動物之家的犬貓們尋找新主人。前些日子接受醫師王嚴緒的邀請，當了王醫師的助手，協助犬隻的清創手術，看到當天手術犬隻傷口已癒合，健健康康的生活著，那股的幸福感油然而生，尤其聽到狗狗被預訂認養時，更是感到高興。

志工們協助遛狗打掃

蒙小芬說，每當看到狗狗、貓咪能夠遇見疼愛牠們的新主人，就像嫁女兒般，雖然不捨，但知道牠們一定能過得更快樂，身為志工的他們也感到非常幸福。

王嚴緒表示，瑞芳動物之家位於八分寮頂山，地處偏僻交通不便，只能開車上來，除了每個月2次的台灣防止虐待動物協會（TSPCA）志工活動會帶領十幾位志工從事遛狗、清洗、打掃活動外，平時較少有人來參訪。今2位愛心志工為瑞芳動物之家的毛寶貝們積極奔走，尋找下一個幸福的歸宿，對此，瑞芳動物之家感謝愛心志工的熱心協助推廣認養。

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(中國時報)