狗狗愛照鏡子 被剃毛好鬱悶

2018年06月30日 04:11 中國時報 賴佑維 、 甘嘉雯 、 莊旻靜 ／綜合報導 ／綜合報導

柴犬「冠軍」好動，有次摔斷腿，讓主人心疼送回南部老家養傷。黃金獵犬「HERO」愛美，每天都要照鏡子，迷你馬爾濟斯Yuki則喜歡搭重機，跟著主人四處趴趴走。

朱姓民眾1年前飼養柴犬冠軍，調皮的冠軍曾跑出家門，讓全家找了3小時才在大街社區找到。也曾經愛玩亂跳，結果跌斷腿，送回南部老家讓牠躺在草地上養傷。但調皮的冠軍也讓朱男窩心滿滿，更有了要照顧好冠軍的責任感。

愛玩亂跳 柴犬慘摔斷腿

黃金獵犬HERO愛美成性，一般狗狗並不喜歡照鏡子，但牠卻天天都要照鏡子，一次被剃毛後，看見鏡子裡的自己沒了雄赳赳的外表，瞬間像洩了氣的氣球，一張臉馬上憂鬱了起來。飼主TK安慰HERO「新造型也很帥啊」，HERO似乎才稍微釋懷。

TK說，黃金獵犬體型大，個性活潑，HERO根本就像是她的兒子一樣，每天跟前跟後，出去買個小東西也要跟，外出旅遊若可以帶牠，也會儘量帶在身邊，不想讓HERO有被拋棄的感覺。

馬爾濟斯 搭重機趴趴走

喜愛重機的陳冠甫、周竹芬夫妻，常利用假日騎重機玩遍台灣，兩人的毛小孩Yuki假日也不獨守家中，時常搭乘重機「趴趴走」，也成為兩人出遊時被注目的焦點。

兩人騎重機足跡遍及全台，包含桃竹苗區、北橫等，Yuki也常坐重機出遊，飽覽各地風光，由於Yuki體型嬌小，有時也能放在背包內一起同遊，成為另類的好旅伴。

更多寵物趣事 請看翻爆APP

(中國時報)