狗狗愛照鏡子 被剃毛好鬱悶

HERO是一隻可愛的黃金獵犬，非常自戀愛照鏡子。（甘嘉雯攝）

友善列印
中國時報
／綜合報導

柴犬「冠軍」好動，有次摔斷腿，讓主人心疼送回南部老家養傷。黃金獵犬「HERO」愛美，每天都要照鏡子，迷你馬爾濟斯Yuki則喜歡搭重機，跟著主人四處趴趴走。

朱姓民眾1年前飼養柴犬冠軍，調皮的冠軍曾跑出家門，讓全家找了3小時才在大街社區找到。也曾經愛玩亂跳，結果跌斷腿，送回南部老家讓牠躺在草地上養傷。但調皮的冠軍也讓朱男窩心滿滿，更有了要照顧好冠軍的責任感。

愛玩亂跳 柴犬慘摔斷腿

黃金獵犬HERO愛美成性，一般狗狗並不喜歡照鏡子，但牠卻天天都要照鏡子，一次被剃毛後，看見鏡子裡的自己沒了雄赳赳的外表，瞬間像洩了氣的氣球，一張臉馬上憂鬱了起來。飼主TK安慰HERO「新造型也很帥啊」，HERO似乎才稍微釋懷。

TK說，黃金獵犬體型大，個性活潑，HERO根本就像是她的兒子一樣，每天跟前跟後，出去買個小東西也要跟，外出旅遊若可以帶牠，也會儘量帶在身邊，不想讓HERO有被拋棄的感覺。

馬爾濟斯 搭重機趴趴走

喜愛重機的陳冠甫、周竹芬夫妻，常利用假日騎重機玩遍台灣，兩人的毛小孩Yuki假日也不獨守家中，時常搭乘重機「趴趴走」，也成為兩人出遊時被注目的焦點。

兩人騎重機足跡遍及全台，包含桃竹苗區、北橫等，Yuki也常坐重機出遊，飽覽各地風光，由於Yuki體型嬌小，有時也能放在背包內一起同遊，成為另類的好旅伴。

更多寵物趣事 請看翻爆APP

(中國時報)

香港朋友熱心 幫浪浪找新家 為餵胖螳螂 蜘蛛她也敢抓

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。