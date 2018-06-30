為餵胖螳螂 蜘蛛她也敢抓

小柚子與爸爸睜大眼睛專注觀察小螳螂，瞧瞧牠在玩啥把戲？（陳淑娥攝）

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中國時報
／台中報導

許多小朋友不捨寵物一下子就掛了，對於平均壽命不到1年的螳螂都敬而遠之，但目前讀小一的「小柚子」就抓了小螳螂養，每天一放學直奔透明小屋，睜大眼睛瞧瞧牠在玩啥把戲。媽媽說，柚子原來很怕小昆蟲，但為了「小螳」的三餐，蜘蛛、蝴蝶及大白蟻等全都網羅，就是要把寵物養的胖胖的！

養第1隻螳螂 被熱死

天真無邪的小柚子說，去年爸爸在戶外抓了1隻小螳螂送給她，對於身軀鮮綠的小嬌客感到好奇，並開始飼養。有一天要與媽媽出遠門，於是將小螳螂託給爸爸帶回宿舍照顧，沒想到爸爸忘了帶下車，活活把牠熱死了。

小柚子旅行返家後直喊「我的小螳螂在哪？」一句不小心熱死了，讓她眼淚奪眶而出。爸爸為讓女兒重拾笑顏，一到戶外找螳螂成了必做功課，直到今年夏天，終於遇見了「小螳」。

小螳肚量大 她開眼界

原本害怕小昆蟲的她，以往看見蜘蛛、大白蟻及蝴蝶嚇得快閃人，但為填飽「小螳」的肚子，硬著頭皮大膽捕捉活體貢獻給「小螳」，更令她大開眼界說「哇！一次可以吃掉8隻蝴蝶，真的好會吃！」

媽媽說，小柚子為引誘「小螳」走動，做了1隻小蝴蝶卻不見效，靈機一動找來枯葉及樹枝，外加電風扇製造動感，沒想到「小螳」看見蝴蝶在動，真的上當走出來，逗得大家哈哈大笑！

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(中國時報)

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