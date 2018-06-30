刺蝟多子孫 送親友聚會辦趴

周宏政的刺蝟家族為生活帶來許多樂趣。（張朝欣攝）

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中國時報
／雲林報導

經營花店的周宏政因女兒周綻容想養刺蝟，1年多前買了1隻刺蝟「小白」，沒想到小白多子多孫，他於是3隻小刺蝟分送親友，現在聚會時都會聊著「刺蝟經」分享照顧心得，為大家帶來許多生活樂趣。

1年生2胎 耐心照顧

喜歡飼養寵物的周宏政，家裡已養了小鳥、烏龜，但國小二年級女兒周綻容覺得小刺蝟很可愛，1年多前於是花了2000多元買了1隻奶茶色刺蝟，取名小白。小白相當乖巧，吃得胖嘟嘟，很快就生下許多小刺蝟。

周宏政表示，刺蝟1年可以生產2次，但懷孕期間要非常小心，因為母刺蝟若受到驚嚇，就會吃掉小刺蝟，小白第1胎時，他稍不注意便發生悲劇，後來小心翼翼照顧，才有現在的刺蝟家族。

周宏政把小刺蝟分送親友，不定期聚會分享飼養心得，他表示，刺蝟並不難養，但要有耐心，必須幫牠準備張羅住的地方、食物，還要陪牠玩耍，有些細心的主人甚至會定期帶到動物醫院健康檢查，把牠當成小朋友照顧。

親子同樂 生命教育

女兒周綻容從飼養小白到現在的刺蝟家族，過程中，不僅了解刺蝟的生態習性，更感受到生命生生不息，每天照顧小刺蝟，也讓她了解養寵物要有責任心與愛心，否則，小刺蝟就會無精打采甚至生病表達抗議。

周宏政認為，家中飼養寵物不僅能親子同樂，也是一種很好的生命教育，他建議，想要飼養刺蝟的人可以先查閱一些相關資料，再評估是否飼養，做好準備才能享受與刺蝟同樂的時光。

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