霸道黑妹 這隻母羊會馴犬

2018年06月30日 04:11 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

人家是靈犬牧羊，這隻羊反過來趕狗！母羊「黑妹」去年在街頭亂闖，被送至燕巢動物保護關愛園區，每當志工牽狗散步，牠總是翹起前腳，試圖將狗趕回籠子，儼然成為一方之霸，甚至民眾詢問度也超高，但動保處把牠當寶，不開放領養。

運送脫失 流浪逛大街

去年8月民眾在前鎮區公車站發現1隻黑羊逛大街，沒人知道牠來自何方，只能判斷是一般肉羊，可能運送過程中脫失，於是通報動保處處理，將牠送往燕巢動物保護關愛園區，沒想到，牠非常融入新環境，兀自跑到蓄洪池邊津津有味啃起雜草。

因為一身黑毛，志工們自然為牠取名「黑妹」，在開放的園區內放養，黑妹非常黏人，總是湊到工作人員、志工身邊磨蹭，但個性也很霸道，如果磨蹭半天沒人理，牠就會翹起2隻前腳，擺出一副要揍人的模樣。

詢問度高 不開放領養

有趣的是，或許和流浪犬長期相處，黑妹也把自己當成狗，志工每天要拉著流浪犬出籠子散步，有時黑妹「公主病」發作，竟會跟前跟後、不斷對著狗兒叫囂，擺出前腳騰空拳擊架勢，彷彿想把狗狗趕回籠子，讓旁人看了直想笑。

動保處人員透露，黑妹人氣比其他流浪狗高，「尤其冬天詢問度更高」，工作人員笑說，由於擔心牠變成羊肉爐材料，所以決定不開放領養，成為燕巢動保關愛園區招牌。

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(中國時報)