台北華中橋升級 今開放通車

2018年06月30日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北市華中橋機車道去年7月進行改善工程，除了新設機車道外，也一併更新華中橋機車道、人行道鋪面，原先的老舊水泥護欄也變為飛鳥造型景觀欄杆，更新長度達976公尺，華中橋煥然一新，將於30日上午9時開放機車道通車及人行道通行。

華中橋為連接台北市萬華區與新北市中和區的重要通道，但因歷史悠久、車流量多，北市新工處為了改善匝道匯入水源快速道路通往公館、建國高架橋及新店等地的車流，自去年7月起進行「萬華華中橋增設匝道銜接水源快速道路工程」，目前新設機車道已完成，預定於本周六開放通車。

改善工程包含調整機車道動線新設機車道，另針對老舊的華中橋機車道、人行道鋪面一併汰舊換新，並將斑駁的水泥護欄更新為飛鳥造型景觀欄杆，長度達976公尺，搭配去年完工的下游側人行道及自行車道拓寬工程，華中橋煥然一新，提供民眾更為安全的行車環境。

另外，華中橋增設汽車匝道工程則預定於今年底完工，北市新工處表示，目前施工進度超前，屆時將可改善萬大第一果菜市場周邊交通問題，減輕富民路通往水源快速道路的交通流量。

新工處表示，機車道開放後，直線路段速限維持每小時40公里，曲線段降至每小時30公里，提醒用路人注意路況，小心行駛。

(中國時報)