愛心便當扶助 弱勢童暑期溫飽

2018年06月30日 04:11 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

桃園市府教育局與愛心店家合作，讓弱勢學童暑期免於挨餓，忠貞國小今年暑假除原先配合的合浦麵食館、連鎖超商外，另新增大福精緻便當店，讓學生暑假午餐能有更多元的選擇。

業者劉之旭以優惠價格協助提供愛心午餐，並同意長期與學校合作，一同照顧弱勢孩童。他也在學期中給予學校女籃隊晚餐加菜，讓辛苦練習的球員進補。今年忠貞國小女籃隊也不負眾望，拿到106學年度國民小學籃球聯賽冠軍殊榮。

忠貞國小考量讓孩子們有多樣化的自由選擇，另與合浦麵食館平鎮龍崗店、連鎖超商研擬3至4種套餐，讓學生每天挑選不同的餐點。

接受補助的籃球隊員小勤，說，平日晚上留校課輔及參加籃球隊的訓練，寒暑假也有愛心便當吃，她和弟弟不會挨餓，才可以安心在學校念書，不要給家裡太多的負擔。

市府為了照顧弱勢學童，成立「無力支付午餐費捐款專戶」，接受民間團體及各界愛心捐款，提供學生免費的營養午餐，於寒暑假期間補助每位學生每天50元午餐費，今年暑假共有2725位學生受惠，所需經費共817萬5000元，全數由市府經費支應。全市有197家愛心店家提供寒暑期愛心午餐，讓這群家庭經濟上有困難的孩子，在長假期間也可以溫飽。

(中國時報)