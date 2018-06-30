蚵車合法化 1個月內公告

彰化縣沿海共有500多輛蚵車。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化縣沿海共有500多輛蚵車，駛上道路一旦發生事故就被沒入，為保障漁民生命財產安全，彰化縣政府催生《蚵車自治條例》，但交通部評估蚵車不是車輛、是搬運機，26日已回歸農委會統一核定，未來1個月內將正式公告收費標準，包括牡蠣搬運機行駛的範圍等。

但彰化沿海採蚵的「鐵牛車」，除用來搬運牡蠣，廣袤無邊的泥灘溼地，近年也吸引生態觀光，鐵牛車載客成了最「潮」的觀光，在漁村用心經營下，「駛」出一條新穎的生態旅遊路線。

但日前發生載小學生的蚵車因動力不足，駛上堤防坡道時翻覆，好不容易開拓的觀光生機，受到影響，未來蚵車納入合法化，載客是否受進一步檢視或規範？也引起漁民憂心忡忡，怎麼提升漁村的經濟，政府該如何相助，值得深入探討。

彰化縣政府推動蚵車合法化，本意是提供漁民更多保障，從漁村住家到海上作業，常要駛過一般道路，一旦發生事故，沒車牌，馬上變得「理虧」，蚵車被沒入、被裁罰等，漁民血本無歸，至於蚵車載客並非考量範圍，仍處模糊地帶。

漁民關心蚵車未來，29日漁民節，彰化縣長魏明谷參加彰化縣漁會漁民表揚大會，指出牡蠣搬運機現已確定歸農委會管理，預計1個月內農委會將正式公告收費辦法，之後將交由廠商製造車牌，整個行政流程縣府預計最快2個月完成，屆時將由縣府統一發文給漁會，由漁會通知大家來申辦。

(中國時報)

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