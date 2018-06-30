21年口蹄疫拔針 豬農哽咽

雲林縣長李進勇（前排右三）與養豬戶、獸醫、防疫人員出席口蹄疫疫苗拔針記者會，呼籲全民共同防疫。（圓圖）為肉品市場待宰的豬隻。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

1997年發生豬隻口蹄疫後，台灣冷凍豬肉不得出口，21年來，政府與業者為了防疫兢兢業業，國內口蹄疫注射率、抗體監測覆蓋率均超過國際標準，7月1日起將「拔針」（不再施打疫苗），一年內若無新病例就可申請成為口蹄疫非疫區，養豬農哽咽「沒想到能撐這麼久」。

雲林縣養豬數145萬頭，數量全台最多，養豬場約1000場僅次於屏東縣，7月1日起口蹄疫拔針政策對雲林縣是產業重大訊息，縣府29日宣布，呼籲養豬戶不偷打疫苗，民眾不攜帶或快遞輸入肉類產品，維護得來不易的防疫成果。

縣長李進勇指出，1997年口蹄疫撲殺380萬頭豬，1700億元產值蒸發，拔針這一步相當不容易，一年內只要無新病例，就可向世界動物衛生組織申請成為非疫區，最快2020年5月從口蹄疫區除名。

雲林縣養豬協會理事長王森彥哽咽說，21年前發生口蹄疫豬被撲殺，不敢想損失的錢怎麼辦？要重新奮發沒有錢怎麼辦，那時候很痛苦，想不到能夠撐到今天，他代表養豬戶感謝所有防疫所人員的輔導。

王森彥提醒養豬戶，以後要更謹慎照顧牧場，牧場內外做好清潔，固定時間消毒，飼料車與運豬車要特別要注意，為杜絕任何被感染的機會，運豬車即使消毒過，來載豬前要再次消毒才進場。

雲林縣獸醫協會理事長何榮心表示，目前豬隻每半年打一次疫苗，台灣口蹄疫苗注射率92.1％，今年都還有抗體保護，不再施打疫苗後防疫力會慢慢下降，明年11月、12月是危險期，養豬戶務必做好自我防疫，國外旅遊回來一定要徹底清潔。

(中國時報)

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