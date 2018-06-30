與蛇共舞 妙齡女床底養200隻

15歲女生游瑜萱平時最愛與蛇共舞，讓不少人看了心驚驚。（林和生攝）

友善列印
中國時報
／綜合報導
「彥寶」除了會說話外，還會絕學後空翻。（楊漢聲攝）
「Mini」一見女主人邱瑞美返家，就立即撲上身向她撒嬌討抱。（林雅惠攝）

不少人聞蛇色變，但年僅15歲的國中女生游瑜萱，自幼就喜歡與蛇共舞，不顧旁人眼光，她認為蛇的紋路與模樣特別吸睛，一養就養了200多隻。

首次接觸大型蛇類是某次參觀「珍奇異獸展」，看到1條長1.5米的錦蛇，在不斷遊說下，最後以1500元讓老闆割愛，她偷偷把蛇帶回家養在床底下。

由於媽媽最怕鼠輩，游瑜萱靈機一動說，「那來養蛇！」這樣就不會有老鼠，後來不見老鼠消失，不斷繁殖、購入，累積大小蛇共有200隻，家人才恍然大悟，蛇養在箱子裡，跟老鼠減少一點關係都沒有。

在台東擔任志願役的柯禹丞和女友在台東市租屋，因只有休假才能返家外宿，怕女友無聊，在網路上購買1隻俗稱黑頭乙女的鸚鵡陪伴，還為鸚鵡取名「彥寶」，成為維繫感情的寶貝。

「鸚鵡是很討人愛的動物」柯禹丞說，他和女友都很愛彥寶，是兩人間的調和劑，希望能一直陪伴彥寶生活成長。

高雄市哈茶棧茶飲店老闆娘邱瑞美飼養一隻「人來瘋 」鎮店馬爾濟斯人氣毛小孩，每每客人到茶飲店都指定找外號「Mini」拍照打卡，而Mini也都立即撲上撒嬌。去年聖誕節時，Mini盛裝出現，沒想到路過客人要求Mini扮聖誕老公公拉車發送禮物，竟成大家爭相拍照的人氣毛小孩。

(中國時報)

21年口蹄疫拔針 豬農哽咽 銀狐鼠萌翻 療癒飼主喪鼠之痛

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。