與蛇共舞 妙齡女床底養200隻

2018年06月30日 04:11 中國時報 林和生 、 楊漢聲 、 林雅惠 ／綜合報導 ／綜合報導

「彥寶」除了會說話外，還會絕學後空翻。（楊漢聲攝）

「Mini」一見女主人邱瑞美返家，就立即撲上身向她撒嬌討抱。（林雅惠攝）

不少人聞蛇色變，但年僅15歲的國中女生游瑜萱，自幼就喜歡與蛇共舞，不顧旁人眼光，她認為蛇的紋路與模樣特別吸睛，一養就養了200多隻。

首次接觸大型蛇類是某次參觀「珍奇異獸展」，看到1條長1.5米的錦蛇，在不斷遊說下，最後以1500元讓老闆割愛，她偷偷把蛇帶回家養在床底下。

由於媽媽最怕鼠輩，游瑜萱靈機一動說，「那來養蛇！」這樣就不會有老鼠，後來不見老鼠消失，不斷繁殖、購入，累積大小蛇共有200隻，家人才恍然大悟，蛇養在箱子裡，跟老鼠減少一點關係都沒有。

在台東擔任志願役的柯禹丞和女友在台東市租屋，因只有休假才能返家外宿，怕女友無聊，在網路上購買1隻俗稱黑頭乙女的鸚鵡陪伴，還為鸚鵡取名「彥寶」，成為維繫感情的寶貝。

「鸚鵡是很討人愛的動物」柯禹丞說，他和女友都很愛彥寶，是兩人間的調和劑，希望能一直陪伴彥寶生活成長。

高雄市哈茶棧茶飲店老闆娘邱瑞美飼養一隻「人來瘋 」鎮店馬爾濟斯人氣毛小孩，每每客人到茶飲店都指定找外號「Mini」拍照打卡，而Mini也都立即撲上撒嬌。去年聖誕節時，Mini盛裝出現，沒想到路過客人要求Mini扮聖誕老公公拉車發送禮物，竟成大家爭相拍照的人氣毛小孩。

(中國時報)