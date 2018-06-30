銀狐鼠萌翻 療癒飼主喪鼠之痛

家中新成員「飯糰」，因白白胖胖而得名，可愛又活潑的萌樣很快就收服迎昕。（張伊珊攝）

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中國時報
／嘉縣報導

就讀國中的蔡迎昕今年3月痛失愛鼠「阿肥」，原本因太過悲傷，不打算再飼養老鼠，和家人討論改養侏儒兔，經詢問後得知，成兔身長至少約30公分，考量家中環境不適合而作罷。有次在朋友提議下，2人各買了1隻銀狐鼠，迎昕不僅逐漸走出傷痛，也因朋友是新手，她索性充當諮詢角色，傳授朋友養鼠訣竅。

迎昕和姊姊多年前曾飼養布丁鼠，當時「覺得很酷」，卻疏忽把2隻老鼠養在一起，會發生嚴重搶食情形，1隻先是被餓死，另1隻則不知去向。期間，也曾養過魚和烏龜等，直到遇見阿肥，她才真正感覺寵物也能像家人般親近。迎昕媽媽透露，當時女兒即使趴在桌上小憩，手還得摸摸阿肥才行，對阿肥「愛不釋手」。阿肥主人見他們互動良好，最後放心割愛，讓迎昕成為阿肥第2任主人。

儘管與阿肥相處時間不久，但寵物與飼主間彷彿有心電感應，阿肥離世前一天，迎昕破例讓阿肥上餐桌，共度美好晚餐時光。為紀念阿肥，迎昕整理出阿肥一系列獨照，還做了張A4卡片，感性寫下「謝謝你的陪伴」。

說起家中新成員「飯糰」，因白白胖胖而得名，可愛又活潑的萌樣很快就收服迎昕，現在每天放學回家第一件事，就是要看看飯糰，跟牠說聲「我回來了」。但飯糰初到家中時，常默默窩在角落「叫不動」，一度讓迎昕擔心是否有自閉傾向，幸好只是怕生，經熟悉環境與主人氣味後，現在已會四處趴趴走，活力十足。

由於飯糰年紀還小，不太會使用浴砂，迎昕除耐心在旁口頭指導，有次為了要換木屑，未事先把飯糰移出鼠籠，讓牠飽受驚嚇之餘，張口咬了迎昕的手，迎昕非但沒有生氣，反而感到內疚。迎昕透露，自己最喜歡看飯糰用爪子洗臉，覺得「很療癒」。

(中國時報)

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