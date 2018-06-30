偷養蛇 差點爆發家庭革命

一般人避之唯恐不及的大蛇，是林書平的親密寵物。（林書平提供）

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中國時報
／宜蘭報導

宜蘭大學森林暨自然資源學系的林書平同學就養了球蟒及玉米蛇以及鬃獅蜥等動物當寵物，一般人避之唯恐不及的蛇在林書平眼中，卻是再聽話且乖巧不過的貼心寵物。

林書平說，原本他小時候養的是昆蟲，讀國中時受到同儕的影響開始接觸蛇類及蜥蜴類，結果竟因此對爬蟲類著了迷，升上高中後除了飼養鬃獅蜥，更瞞著父母在自己房間內偷偷養了一條玉米蛇及一條球蟒，並且一養就是2、3年。

某天球蟒竟私自脫逃從房間遊走到客廳，還好那天自己正好比較早起床，趕緊把球蟒抓回房間，否則被父母看到有條超過一公尺長的大蛇在家裡客廳出沒，怕蛇的媽媽恐怕真的會嚇出心臟病來。

經過這場小風波後，林書平趕緊向父母坦承自己在房間偷養蛇，當時幾乎要引發家庭革命，所幸經過溝通再加上自己即將外出讀大學，父母這才勉強同意。

林書平以自身經驗提醒說，當初由於不能光明正大的照顧牠們，飼養的環境不甚理想，在準備學測那年，球蟒因此得了嚴重的肺炎及其他疾病，經求助獸醫並經過幾個星期的調適，球蟒這才恢復生氣，當時感覺就像是歷經一場奇蹟，也深感得到家人的支持是非常重要的，因為偷偷摸摸的養寵物，沒能提供良好的環境，最後受苦的都是這些動物，畢竟這些動物都是生命，都應該受到應有的尊重。

(中國時報)

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