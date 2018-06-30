市地重畫開工 挨轟混淆視聽

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中國時報
／竹市報導

新竹市政府日前在湳雅文大用地舉行「台大新竹湳雅院區市地重畫工程開工動土典禮」，近來不少民眾誤以為台大醫院要動工，市議會29日臨時會中，包括議長謝文進及多位議員均炮轟市府魚目混珠、混淆視聽，醫院八字沒一撇，根本是欺騙市民。

市府是於本月22日在湳雅文大用地大動作動土開工，市議員張祖琰等多位議員不滿市府混淆視廳，讓民眾誤以為台大湳雅院區動工，昨天在臨時會中提出臨時動議，要求市府說清楚講明白。市議員黃美慧表示，市地重畫的地點根本不是在湳雅地區，其實是在東大路3段跟鐵道路口的住宅用地，市府卻故意在湳雅地區辦開工典禮，確實有誤導之嫌。

議長謝文進做成議決，要求市府在7月召開的臨時會中提出專案報告。市府則澄清表示，該都市計畫全名為「變更新竹（含香山）都市計畫（配合台大新竹分院湳雅院區）」，由於是採跨區市地畫方式取得文大用地內新竹農田水利會土地，因此作業延續該都市計畫名稱，以「台大新竹湳雅院區市地重畫工程」為名，並無誤導市民之意。

市府說明，此案為跨區市地重畫，範圍包含文大用地與東大路、鐵道路口的市場用地（都市計畫變更為住宅用地），由於市場用地空地狹小，才會選在文大用地辦理動土典禮，且邀請卡、主題均有敘明「市地重畫工程」，沒有故意混淆視聽之意。

(中國時報)

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