東石漁人碼頭 漁筏業者占用堤岸

遭投訴業者的員工表示，自家船票價格與售票中心一致，帳篷為臨時搭設，供平時跑船休息之用，皆以不妨礙交通為主，若遇活動期間會配合拆除。（張伊珊攝）

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中國時報
／嘉縣報導

嘉縣東石鄉漁人碼頭，隨處可見不少觀光漁筏停靠，部分業者為方便接待遊客，違規占用堤岸臨時搭設簡易帳篷。因該地點位處園區與碼頭交界，逢周末假期人潮眾多，恐影響往來動線；對此，嘉縣府農業處漁業科長張建成表示，若發現違規者，現場漁港管理人員將予以勸離。

經營漁人碼頭的緻圓公司經理馮承森指出，接手時曾與船家進行溝通，希望統一由售票中心販售船票，並依當時情況分配遊客人數，搭乘觀光漁筏前往外傘頂洲，一方面可節省人事成本，再者，業者也不必頂著烈日招攬遊客。但他不諱言，目前執行效果有限，仍無法整合全數業者的想法。

現與售票中心配合的江姓業者透露，部分業者把堤岸「占為已有」，確實造成「困擾」，認為統一由售票中心管理，不僅可減少攬客集會計等相關人力，也能降低惡性削價競爭現象，提升遊客對景區好感度；遭投訴的業者則解釋，自家船票價格與售票中心一致，帳篷為臨時搭設，供平時跑船休息之用，「岸上有風比較涼」，且以不妨礙交通為主，若遇活動期間會配合拆除。

張建成表示，目前東石漁港有13艘兼營娛樂漁筏營業，搭乘遊客主要為團客，多集中在假日，過去曾發現有業者在碼頭搭設簡易帳篷，形成固定攤位作為售票據點，目前皆予以勸導改善。面對接連2個周末，將舉辦東石海之夏祭，漁業科將配合文化觀光局，加強巡視漁港碼頭區，禁止車輛及攤販進入。

(中國時報)

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