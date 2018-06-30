台電卸煤機起火1傷 空汙重罰100萬

台中港台電卸煤機29日突然起火，現場濃煙密布，嚇壞許多工作人員。（陳淑娥翻攝）

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中國時報
／台中報導

台中港台電卸煤機29日下午驚傳火警！3號卸煤機進行停機檢修時突然起火燃燒，一度傳出數名人員受困，所幸均安全撤離，但仍有1名台電外包許姓員工遭灼傷送醫。

台中港務消防隊表示，初判疑卸煤機液壓油起火，釀災原因仍待火調小組釐清。台中市環保局也到場告發，處以最重100萬元罰鍰。

台中港務消防隊指出，29日下午獲報指台中港台電卸煤碼頭有機具燃燒，趕往現場後發現台中港101號碼頭的卸煤機頂部起火，遠處就可見濃煙密布，由於該卸煤機高約30公尺，出動雲梯車及垂直佈水線緊急救援。

隊長林謙志表示，現場一度傳出數名人員受困，經清查後幸均脫困，但35歲許男臉部及雙手遭灼傷，緊急送童綜合救護。

環保局稽查人員初步調查，火警是因台電包商從事卸煤機維護不慎引火燃燒，當時下風處為龍井測站，雖空品監測結果無不良情形，但因碼頭周邊已有明顯粒狀汙染物散布於空氣中，違反《空汙法》規定，現場予以告發，處最重100萬元罰鍰，並要求業者善後。

台中火力電廠供應課長劉祥初表示，台中火力發電廠有10部發電機組，火警發生時剛好是停機檢修卸煤機，並非發電機組，不影響供電，至於損失部分尚在估算中，未來將落實工安規定並改進，以防意外再發生。

(中國時報)

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