山海見證 30對新人互許終身

2018年06月30日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

「2018浪漫遊輪愛之船-市民聯合婚禮」29日在潮境公園登場，市長林右昌出席擔任證婚人，見證30對新人在海天一色的美景下互許終身，場面熱鬧非凡，林右昌也在場祝福所有新人，白頭到老、共度一生，也別忘了要「早生貴子」。

林右昌祝早生貴子

林右昌說，30對新人要在山海的見證下，準備攜手白頭偕老、長相廝守，市府特別精心策畫，選擇在最漂亮的潮境公園舉辦睽違2年的市民聯合婚禮，除了祝福及恭喜所有的新人，也特別叮嚀新人們別忘了早生貴子。

林右昌指出，基隆是國際郵輪母港，因此市府特別贈送5對新人免費的郵輪蜜月之旅，其餘25對也可享有半價優惠，基隆未來將會努力推動郵輪蜜月觀光的甜蜜幸福產業，相信基隆將會成為最適合完成終身大事的城市。

推動郵輪蜜月觀光

基隆市民聯合婚禮睽違2年後，今年再度舉辦，30對名額在報名不到一小時就秒殺，第一對報名的新人在前一晚就帶板凳排了8小時搶到頭香，更有新人已經翹首等待2年，終於盼到基隆市民聯合婚禮回歸。

林右昌在婚禮現場抽出大獎，共有5對新人獲得免費的麗星郵輪蜜月之旅，現場還有提供補妝服務，每對新人還能獲得智慧型吸塵器機器人、泉利米香牡丹金玉禮盒、市長簽名金鏟子、婚禮紀錄光碟、8吋水晶相本、結婚書約，酒店、婚宴會館等也有提供各項新人優

惠方案。

(中國時報)