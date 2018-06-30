新北人口拚400萬 好禮大放送

新北市府推出「住在新北設籍新北」抽獎活動，29日首波中獎名單出爐，民政局表示還有更多大獎與超商禮券等民眾來搶。（葉德正攝）

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中國時報
／新北報導

新北市衝400萬人口設籍，29日舉辦首波人口成長破千抽獎活動，最大獎Gogoro電動機車，由新店2歲的鄭小弟弟抽中，父母在國外接到電話以為是詐騙，直到主辦單位聯繫其他家人，夫妻倆才終於相信中獎，市府昨還抽出研磨咖啡機、電鍋等獎項，盼吸引更多民眾設籍新北市。

首波昨抽獎 還有13次

新北市人口將邁入400萬大關，市府推出「住在新北設籍新北」系列抽獎活動，祭出價值487萬元的淡水18坪套房，還有汽車、黃金、國外來回機票、Gogoro電動機車等大獎，獎額超過1500萬元，全力拚年底破400萬人。

活動今年3月推出後，人數成長一度停滯不前，民政局江俊霆說，3、4月正是學齡名冊造冊時間，不少家長考量小孩就學，將戶籍遷至熱門學區附近，又逢年底選舉，民眾有投票考量，人口成長較緩慢。

隨著新生完成報到，各戶所也提供社區及公司行號揪團5人到府快速遷入服務，5月總人口數已為正成長，3月到6月總計遷入3萬6251位民眾，遷出2萬8298人，第一波滿千抽獎後，可望帶動設籍人口穩定增加。

29日在在律師見證下，由副祕書長蕭旭岑抽出首波好禮，以電腦系統抽出138個獎項，其中最大獎Gogoro是由台北松山遷入新店的2歲鄭小弟弟獲得，鄭小弟弟一家人正在國外遊玩，父母接到電話一度以為是詐騙，經再三確認，讓他們喜出望外。

第400萬設籍 黃金2兩

民政局表示，錯過第一波抽獎還有13次抽獎機會，越早遷入可參加抽獎次數越多，另第400萬設籍市民免抽獎還可獲得黃金2兩，第400萬前後1位也可各獲1兩的黃金，活動期間遷出新北市再遷入者，就不具獲獎資格。詳洽：https://hrg.ntpc.gov.tw/。

(中國時報)

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