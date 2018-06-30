綠批盧裝睡 藍嗆民進黨膨風

2018年06月30日 04:11 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市議會民進黨團總召李天生（左）、市議員賴佳微要盧秀燕向台中市民道歉。（盧金足攝）

一條山手線，引發藍綠互槓！針對國民黨台中市長參選人盧秀燕指「山手線下環」成追線雙軌化工程，目前還在天上飛！台中市議會民進黨團29日抨擊「裝睡的人叫不醒，建設正在蓋，盧秀燕還在睡？」台中市議會國民黨團執行長顏莉敏則回嗆，該檢討的是執政的民進黨。

顏莉敏：執政的該檢討

盧秀燕競選團隊發言人張又仁則表示，盧秀燕爭取建設、監督糾舉，不管在地方或立法院的紀錄中都有跡可循，歡迎查證，民進黨不實言論禁不起任何檢驗。

台中市議會民進黨團總召李天生表示，市長林佳龍上任後，面對交通壅塞，爭取捷運藍線，落實「大台中山手線」政見，計畫串連山海線鐵路，打造捷運、鐵路共構的大眾運輸路網，盧秀燕唱衰台中，應向市民道歉。

民進黨市議員賴佳微表示，大台中山手線計畫已納入行政院前瞻計畫，獲第一階段特別預算補助，下環微笑線成功－追分雙軌化主體工程更於去年已動工，預計明年就可完成。

李天生：不該唱衰台中

對此，顏莉敏反擊稱，現在要施工的下環線，是立委顏寬恒及前立委楊瓊瓔等人爭取、督促，才有進度，對民進黨團的膨風很遺憾。

顏莉敏表示，台中市2個國際港和3大副都心還停留在口號階段，BRT改為優化公車專用道後，專用道上公車大排長龍，台灣大道的交通解決方案該重新檢討，市民期待深耕台中的盧秀燕年底翻轉台中。

(中國時報)