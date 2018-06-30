蕭吐槽政績 黃涂開嗆反擊

嘉義市議長蕭淑麗。

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中國時報
／嘉市報導
前嘉義市長黃敏惠（右）。
嘉義市長涂醒哲。（廖素慧攝）

嘉義市與新竹市同年升格已36年，參選市長的嘉義市議長蕭淑麗29日批嘉義市施政成果遠遠落後新竹，點燃戰火，3選將打嘴炮，黃敏惠競選團隊反駁「選舉不是比誰罵得比較大聲」，市長涂醒哲見縫插針回應說「把30餘年歷任市長的施政拿來說嘴，不太好。」

批嘉義施政落後新竹

蕭淑麗說，過去有「一府二鹿三艋舺四諸羅」之說，嘉義繁榮鼎盛，嘉義市今年升格滿36年，但人口跌破27萬人、經濟發展、媒體民調的各項施政滿意度等指標都敬陪末座，遠遠落後同年升格的新竹市，嘉義市要拚經濟、發展工商繁榮，迎頭趕上。

蕭淑麗競選團隊批前市長黃敏惠9年執政缺乏整體施政目標與規畫，涂醒哲執政3年，重大政見跳票，施政滿意度吊車尾，人口不增反減，從27.4萬人減為26.9萬人，以致年底議員選舉的席次恐將少掉1名。

回鍋參選市長的前市長黃敏惠競選團隊表示，施政好壞，市民心中自有一把尺，選舉不是在比誰罵得比較大聲，大家各自努力，一切交由嘉義市民來裁判。

嗆選舉不比誰罵大聲

涂醒哲說，嘉義市是前市長許世賢時代升格的，新竹市有科學園區，2個城市發展各有歷史緣由，蕭議長把30多年來歷任市長施政說得好像很無能，不太好，3年來他也有努力建設。

(中國時報)

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