全台首見 高市眷村經營民宿

2018年06月30日 04:11 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

「眷村不是保存下來就好，活化活用之外，還要能活下去啊！」高市副市長史哲一手催生眷村「以住代護」計畫，至今媒合91戶進住，29日更宣布突破過去不得營利的規定，由文化局徵選民眾進眷村開民宿，打造全台第一個眷村民宿村。

高雄眷村文化景觀保存範圍達90餘公頃，全台最大，高市府2014年起推動「以住代護」計畫，但由於過去與國防部代管契約中明訂「不得營利」，住戶只能以住家或工作室結合方式進住。

經高市府與國防部協商，開啟眷村活化新紀元，29日宣告推出「以住代護眷村民宿計畫」，精選建業新村14戶、黃埔新村13戶開放申請經營民宿；史哲表示，這將是全國第一個眷村民宿村，是文化局、國防部、民宿業者、旅客「四贏」策略。

文化局長尹立指出，房舍皆歷經1年基本修繕，民眾直接裝潢就能開張，且有文化局作為窗口，申請計畫到後續取得使用許可、民宿登記都能快速通關。

前2年免租金權利金

市府雖無現金補助，但5年進駐契約前2年免租金、權利金，第3年起再由國防部以公告地價的3％酌收租金，若年營收達100萬以上，市府另依合約比例收取權利金，也就是說，進駐者初期只需負擔裝修、營運成本，全力服務遊客體驗眷村生活。

高雄市國軍眷村文化發展協會理事長趙麟出席這場記者會，對國防部、高市府努力保留眷村相當感動，當場宣布協會共襄盛舉，將申請進駐成為第一個民宿戶。

7月1日起開放看屋

「以住代護眷村民宿計畫」依看屋、投件、徵選、簽約4階段，7月1日至8月14日看屋期間現場將有文化局人員解說，收件截止日則為9月14日。

(中國時報)