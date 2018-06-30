侯酸老縣長老講15年前的事

2018年06月30日 04:11 中國時報 葉德正 、 張立勳 、 張穎齊 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣世代智庫最新民調指出，侯友宜、蘇貞昌支持度分別是41.0％、38.3％，僅差2個百分點，且蘇比侯更了解新北市，對此侯友宜29日表示，民調參考就好，他在新北市7年多，也代理過市長，「了解的市政不夠多嗎？」

侯友宜指出，民調參考就好，現在新的建設都是市府團隊一棒接一棒在持續做的，他當然都印象深刻，因為很多都是他親手去做的。

侯友宜表示，老縣長大概能夠講的就是15年前所做過的事情，但他本身則是在行程中不斷跟新北市民報告未來施政的方向，「我是對未來有規劃，他是對過去的一些市政在回憶」。

另針對民進黨祕書長洪耀福指侯「把文大爭議推到老婆身上」，侯友宜對此回應「選舉太多口水，洪講那些話一點意義都沒有，不是洪說的算。」

民進黨祕書長洪耀福指稱侯向媒體高層表達關切，希望少談文化宿舍議題，侯友宜說，每天的公開的行程面對所有的媒體，都讓媒體問到飽，「伊貢的話不曾準過啊！」且有沒有能力選舉是選民來判斷，不是洪說的算。至於外傳洪提「割侯三部曲」，侯則笑回「會正面迎戰，全力以赴」。

侯辦發言人賴冠群表示，各參選人舉東吳、銘傳等鄰近大學為例要求降租，卻不肯以文大周邊租屋價格為比較基礎，刻意扭曲抹黑令人遺憾。

賴冠群強調，合約的簽訂是文化大學與又昱公司合議，契約也明載可每年檢討，重新訂約，租金絕對不是不平等條約。

(中國時報)