市政顧問鄭義雄當白手套 判刑半年

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中國時報
／桃園報導

桃園市政顧問鄭義雄，打著市長鄭文燦「乾爹」名號當「白手套」，為周姓違章工廠業者牽線，以裝10萬元現金的茶葉禮盒行賄市府經發局副局長王允宸，鄭義雄坦承不諱，判刑6個月、得易科罰金，王則依不違背職務收賄罪，判4年2月、褫奪公權4年，王親自到場聽判，當場臉色一沉，全案仍可上訴。

高亨公司周姓副總經理，因工廠無登記證遭查報開罰2萬、勒令停工還面臨拆除，去年7月底找上市政顧問鄭義雄協助關說，4度在市府園區附近快炒店、咖啡廳飲宴，並2度交付裝有10萬元現金的茶葉禮盒，全遭檢調監聽、跟監掌握，收網逮3人。

王坦承收第一次，「我下班後才看到茶罐裡有10萬元，沒有退是因鄭義雄是市長乾爹，如果他去講，我大概就沒前途了！」深怕被誤會自己不賣鄭義雄面子，但也坦言最後拿去繳帳單，「就是一念之貪，拖了幾天就麻痺了。」強調有退回第二次，否認有對價關係或收受賄絡的意圖。

但桃園地院法官調查發現他曾對鄭義雄說：「如果沒有處理好，我怎麼敢拿！」認定王允宸知道有對價關係，且他公務繁忙，不但特別聯絡還撥冗和鄭義雄見面，痛斥他身為公務員貪圖利益、腐蝕國民對公務員信賴，犯後又狡辯否認，判刑4年2月、褫奪公權4年。鄭義雄則自稱是鄭文燦乾爹，玷汙公務員節操，加深民眾與公務員間的對立，且供述反覆、增加查緝困難，拒絕讓他緩刑，和周姓副總同依交付賄絡罪判刑6個月、得易科罰金。

(中國時報)

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