新貨到 荔枝界「紅寶石」問市

2018年06月30日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

荔枝界新貨「台農5號紅寶石」歷經農試所嘉義分所20年研發，產量穩定、種子小、口感佳，具黑葉荔枝、糯米荔枝優點，所長楊宏仁表示，農試所研發不同品種荔枝，錯開產期，以利荔枝產量、價格穩定。

嘉義農試所園藝系主任張哲瑋29日發表「台農5號紅寶石」新種荔枝，他說，花費20年研發此新品種，特色是產期比黑葉仔荔枝晚，種子小、甜度、口感佳、產量高、易栽培，農友利潤佳。

張哲瑋說，目前市面上最常見的荔枝有黑葉、糯米、玉荷包，紅寶石是近幾年新研發的品種，市場知名度較低，但紅寶石具有競爭力，像是產量多，一串約20餘粒，貯存期長，攝氏5度以下可保存約28天，也不會有裂果，比其他荔枝保存期長，批發價1台斤約60至90元，價位介於玉荷包、黑葉之間。

張哲瑋說，紅寶石的種植成本低於玉荷包，每年的產量穩定，適合台灣中部的氣候條件種植，適種溫度約攝氏15度，嘉義也可種，目前已非專屬授權彰化的農友生產種苗，有意種植的農友也可洽詢嘉義農試所。

楊宏仁表示，荔枝是台灣主要水果之一，種植面積約1.2萬公頃，黑葉約占7成，但產期集中，易造成產銷失衡，紅寶石產期約在6月下旬，接續進入尾聲的黑葉產期，農試所不斷研發新品種以錯開、拉長產期，增加農民栽種及消費者購食多樣選擇。

(中國時報)