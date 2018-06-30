金門學童 栽種出圓滾滾大西瓜

金門柏村、多年和述美國小學童栽種西瓜，在暑假前迎接豐收的喜悅，個個捧著圓滾滾的西瓜好開心。（李金生攝）

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中國時報
／金門報導

「哇！我的西瓜長好大喔！」金門柏村、多年和述美國小學童在新前墩社區栽種西瓜苗，首批29日放暑假前開始採收，一顆顆在烈陽下發亮的圓滾滾大西瓜，讓小朋友開心得不得了，此起彼落歡笑聲為即將於7月底登場的「新前墩西瓜節」揭開序幕。

這3所以當年駐守金門的郝柏村將軍、王多年將軍和孟述美將軍為名創建，屬於跨校聯盟的將軍國小學童，5月初於新前墩社區的安排下，在村內農田種下包括「賜樂鈴」、「黑美人」2個品種西瓜幼苗共200株，讓小朋友親身體驗「汗滴禾下土、粒粒皆辛苦」的農家生活日常。

新前墩社區理事長陳慶虎還特別指導小朋友成立1個觀察西瓜成長的網站，與大家分享豐富、知性的學習心得，希望小朋友在走出教室的戶外「食農教育」中，培養與大地連結，往下扎根的故鄉情懷。

社區同時也邀請3D畫家謝奇龍在民宅牆壁彩繪西瓜採收風情，為新前墩再添一處好風景，吸引遊客打卡留念。

2個月來，在小朋友細心呵護，以及社區農友的協助照顧下，加上良好的天候條件，幼苗大多能順利長大，一顆顆圓滾的大西瓜，宣告今年豐收的好成果。

連日來，早已等不及西瓜快快長大的小朋友，頂著逾30度的高溫，騎著獨輪車、鐵馬來到西瓜田分批採收。大家看到自己名牌下的西瓜，長得又圓又大，開心用手機拍照留念，也不忘學著老農輕輕的彈上幾下，一幅「小小農友」樂趣無窮的好畫面。

該社區為與鄉親分享豐收的喜悅，即日起以每斤特惠價10元開放民眾進場採購，歡迎大家一起來支持農友和農村經濟。聯絡電話：理事長陳慶虎0918-665-724、333237。

(中國時報)

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