為台南空汙 高思博黃偉哲互槓

2018年06月30日 04:11 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

台南市長選舉升溫，隨著前台南縣長蘇煥智投入下屆市長選戰，國民黨市長參選人高思博炮火猛烈，槓上民進黨市長參選人黃偉哲，雙方為台南空汙再度交鋒；高批評黃9度缺席空汙修正法，黃稱選舉口水戰，反譏高思博立委落選後，甚至缺席台南發展10年。

台南市近年受空汙霾害影響大，空氣品質常見「紅害」等級，隨著空汙法三讀通過，空汙議題也成台南市長參選人彼此的政見攻防焦點。

高思博29日批評黃偉哲連續9次缺席在立法院的空汙修正案投票，是背棄台南市民健康不顧，應該公開表態對空汙修法的立場。

高思博提出，台南市可訂立「移動汙染源管理單行法規」，把碳交易權納入，願意汰換者，政府給予點數；固定汙染源要買排放量，可透過政府洽詢個別議價來購買點數。不僅市民受惠，大宗汙染排放者也可以因為排放成本增加，而致力減少空汙。

黃偉哲回應對手指控是打口水戰，他本身支持空汙修法，對台南市空汙政策已在今年初陸續提出，包括用補助來鼓勵民眾購買電動機車，深化大眾運輸系統等方式。

黃偉哲陣營反譏高思博才完美詮釋「缺席」精神，不僅在擔任立委時缺席包括全民健保、老人福利、老農津貼等重大民生法案投票，立委落選後又缺席台南建設長達10年，漠視台南市民。

(中國時報)