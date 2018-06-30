愛河水漾嘉年華 消暑好玩

高市觀光局30日起舉辦「愛河水漾嘉年華」，歡迎到港都玩水消暑。（柯宗緯翻攝）

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中國時報
／高雄報導

這「夏」雄好玩！Fun暑假，迎接旅遊旺季，高市觀光局推出消暑活動，30日起「愛河水漾嘉年華」一連9天熱鬧登場，包括水上尬足球、水上相撲、情歌大賽、酷夏市集、樂團開唱等，另搭配逾30家旅宿祭出超殺優惠，歡迎全台民眾到高雄旅行吧！

觀光局長曾姿雯表示，今年寶島仲夏節「愛河水漾嘉年華」系列活動將於30日至7月8日在愛河畔登場，包括愛河流域靚旅體驗、樂團搖滾大舞台、水上情歌大賽、啤酒美食文創市集，來就有抽獎機會，每周送出1台機車。

30日下午有另類水上足球賽，熱情不輸世足賽。開幕式則有魅力無限River舞，舞出愛河流動盛宴，以及黃綠紅大樂隊、多樂米幸福樂團，融合專業及喜感的混世代氣息，讓大家沉浸於愛河時光。

愛河畔將辦酷夏市集，網羅沁涼啤酒、老牌彈珠汽水、文創小物、特色三輪車及胖卡，並大放送冰涼枝仔冰。30日晚間6時起，還有精彩水上情歌大賽，30位通過初選者再選12強，歡迎民眾為河上唱歌、勇氣十足歌手們打氣。

7月1日則有多組樂團輪番開唱，金曲獎最佳樂團、吶喊批判的搖滾龐克樂團、超辣電音DJ等，及水上相撲搖滾競賽。水漾嘉年華期間舉辦「愛河時光IG大賽」，民眾上傳IG分享即可抽獎。3、6日還有愛河最美夜拍團活動，邀請專業攝影師揪團夜拍小旅行。

(中國時報)

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