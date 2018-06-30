蘇有仁交棒 蘇泓欽選議員推智慧城

表態不連任的新北市議員蘇有仁（右三），帶著長子蘇泓欽（左三）跑行程希望能夠順利傳承政治香火。（陳俊雄攝）

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中國時報
／新北報導

從政40年的新北市議員蘇有仁，在下一屆市議員選戰中決定要由長子蘇泓欽接棒傳承，蘇泓欽也在29日提出「智慧城市」的政見。蘇泓欽以「智慧人文」與「智慧樂活」為主軸，將傳統與科技結合，希望能利用最新的AI技術（人工智能）來服務民眾、爭取建設。

本身具有資訊專業背景的蘇泓欽指出，隨著科技的進步，智慧城市、智慧社區與智慧家庭已是大勢所趨，但台灣在這方面已經有些落後。未來要結合政府與民間的力量，共同將三鶯土樹選區，以「智慧人文」與「智慧樂活」為主軸，將傳統與科技結合。

蘇泓欽表示，新北市警局過去也曾與IBM合作，以「科技防衛城」的概念，以提升效率打擊犯罪。未來可以將最新的AI技術（人工智能）納入交通、托老、教育、商圈、旅遊、運動、購物等方面來服務民眾、爭取建設。

即將卸下議員職務的蘇有仁經常帶著兒子拜會地方人士及社團，目前部分會勘、行程也由蘇泓欽當作分身前往處理，希望讓在今年4月間才辭去公職投入選戰的兒子，能在最短時間內接棒。

蘇有仁說，投入政壇40多年來，他一直都秉持專業用心的態度問政，才得以在民間監督聯盟的評比中，連續二次獲得第一名的肯定。雖然年底就要卸下議員職務，但他保證，兒子絕不會讓第一名的服務品質打折。

(中國時報)

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