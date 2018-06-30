姚文智的失焦、失調、失策、失魂選戰

2018年06月30日 04:11 中國時報 主筆室

無論從戰略或戰術的任何角度來看，民進黨提名姚文智參選台北市長的這場選戰，都是非常詭異、莫名其妙，甚至是無厘頭的。號稱最會打選戰的民進黨，為什麼會在完全執政的優勢下，對念玆在玆、亟思攻下的首都之戰，竟然會推出姚文智這樣的人選？從現在到投票的未來5個月內，又會展現什麼樣的布局與規畫，來打這場極不被看好的選戰？絕對是值得觀察與探究的。

日前姚文智所舉辦的首場造勢晚會，即便請到黨內最有威望的大姊大、總統府祕書長陳菊壓軸力挺，結果人數還是遠不如預期；儘管主辦單位宣稱現場人數「破萬」，卻遭到網友以空拍照打臉開酸根本是大幅灌水。甚至還被爆料姚文智因不滿造勢活動人數一場比一場少，與籌辦的綠營議員鬧到不歡而散。

場子還熱不起來、同黨議員的支持也是有氣無力，這無疑就是目前現實的寫照；因為連自己人都不看好姚文智的選情，參選民進黨台北市議員的眾選將們，當然更是「日頭赤焰焰，隨人顧性命」，與其擔心母雞炒不熱小雞們的選情，不如自己努力各尋生路去了。說白了，民進黨在台北市的規畫布局，到現在都還擺脫不了「打假球」的陰影，更凸顯出民進黨在這場首都選戰中的失焦、失調、失策與失魂。

民進黨在上次選舉的最高戰略，就是阻斷國民黨繼續在首都執政，因此不提名自己的候選人而與柯文哲合作才取得大勝。但柯在兩岸路線主張上漸與民進黨分道揚鑣，民進黨更擔心柯的坐大將影響蔡英文的總統連任之路，在獨派與綠營基層的壓力下，最後決定自行推出人選，形成與柯決裂、三強鼎立的局面。問題是，要禮讓柯或是自推人選，決策評估時間實在拖得太久，猶豫與顧慮牽扯不清、又不敢負責的後遺症，對民進黨已造成向新北及其他各地蔓延的衝擊。而宣稱要自提就要推出「最強」人選的結果，卻不見真正黨內要角出頭承擔挑戰，反而選擇了形象、資歷與實力都仍有落差的姚文智。

先天既已不足，後天更是失調。在首場造勢晚會中，全場插滿「獨立建國」、「台灣台北」的旗幟，姚文智抨擊柯文哲的「兩岸一家親」、痛批白色力量讓人民失望；陳菊也力陳「九二無共識」，在意識形態與統獨對決的刺激與升高下，市政建設與民生福利的政見淪為徹底的點綴。對此，包括民進黨大老林濁水在內的不少人都指出，這個戰略很奇怪，現階段台北市民調領先的是丁守中而非柯文哲，姚文智不打丁卻猛打柯，打的不是藍綠對決而是白綠對決，讓白綠互相消秏，而讓藍繼續領先，這樣姚文智要如何當選？

更令人傻眼的是，連親綠學者陳芳明都批評，為了爭取深綠陣營的支持，姚文智竟然說「『綠』就是台灣價值」，簡直讓台北市民的臉都綠了。這對早已是民主多元、歷經政黨輪替的台灣社會來說，如此既偏執又滑頭的詭論，根本就是小看了選民的智慧與判斷力。尤其台灣的藍綠政黨板塊正在解體推移，中間選民與第三勢力，包括國際化與經濟型選民在台北市的比例更明顯，姚卻強打意識形態而偏廢實質的市政訴求，對擴大票源反而是弊多於利，只會讓自己越選越小。

姚文智另一個遭嚴重質疑的則是他所提政見的可行性。從「零元月票」、「48萬蓋公宅」到「第二胎國家幫你養」等，這些在網路上被稱為「灑錢兼唬爛」的政見都牽涉到大量的財務數字計算，但姚文智碰到各界質疑時，卻都拿不出明確的公式或財源、法源規畫。也難怪柯文哲嘲諷姚是明知選不上，所以才提出這些空頭支票。而像姚這樣現在就當成選前1個月般在打選戰、下猛藥，當然也就可能變成是自己在吃瀉藥了！

姚文智為什麼要這麼打台北市的選戰？有兩種可能：一說是他求功躁進，過猶不及，結果反而害了蔡英文，嚇走希望維持現狀的中間與淺藍、淺綠選民。二則是他其實就是、也願意作民進黨派出來分裂、拖垮柯文哲北市長連任之路，阻斷柯將來更上層樓的「刺客」。無論是哪一個原因，都凸顯出民進黨完全執政下的矛盾與困境。

(中國時報)