2018年06月30日 04:11 中國時報 主筆室

陸軍退伍少校矯公卿從軍30年、一輩子相信政府承諾，沒想到現已高齡90歲，竟收到把他名字都搞錯的退俸通知函，他怒嘆被政府背叛了！矯少校的感嘆只是眾多個案之一，倉促上路的軍人年金改革，不知搞錯多少退役軍人資料，這玩笑實在開太大了！

軍改6月20日立法院才三讀通過，硬要7月1日上路，無非要兌現蔡英文總統的諾言：軍公教年改7月1日同步實施。為了減少軍改衝擊，蔡總統還上國軍《莒光園地》與資深官兵文青式地對談，「我跟他們說各位委屈了，當下我看到他們點點頭，眼中還泛著淚光」。

蔡總統看到官兵眼泛淚光，卻沒感受到退役軍人的心在滴血！這波軍改引發「八百壯士」的慘烈抗爭，爭的就是一口氣，但立院在民進黨立委強勢主導下，快速三讀通過軍改案，退役軍人的不滿已處於壓力鍋的沸騰點，退俸重新計算通知函竟又錯誤百出，不只金額錯誤，官階也搞錯，甚至姓名都不對，怒與怨頓時爆發。

蔡總統29日出席三軍六校院聯合畢業典禮，退役軍人抗爭如影隨形，他們控訴蔡政府言而無信，狠砍他們退休金，才逼大家出來抗爭。

退役軍人的怨與不滿可以理解，因7月1日就要上路的年改，銓敘部收到的復審書已超過3萬份，若再加上軍改大出包的退俸通知函，這一波年改不曉得有多少退休軍公教人員成了政治祭品。

三軍六校院畢業典禮原本是榮耀歡樂喜事，如今因總統的出席成了陳抗地點，退役軍人一股腦的怒氣又被錯誤百出的退俸重新計算通知函刺激到最高點，國防部必須在最短時間內補正、不再卑屈逢迎上級的指示而急就章，才能給所有退役軍人一個交代！

(中國時報)