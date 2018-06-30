2018年06月30日 04:11 中國時報 張慧英

土耳其在博斯普魯斯海峽西邊的一小塊屬於歐洲，這僅占國土3%的土地，座落著最大城伊斯坦堡及10%人口，是土耳其自認為歐洲國家的地理依據，連帶激發起對西歐模式的嚮往。不過，其實土耳其和歐洲從來不近，隨著總統艾爾多安治下民主凋零，土耳其的歐洲夢也愈來愈遠了。

艾爾多安堪稱土耳其的普丁，他以溫和宗教派領袖之姿帶領正義發展黨勝選後，自2003年起擔任總理。他上任後權力愈來愈大，手腕愈來愈硬，對反對派、學界、媒體的箝制日益嚴峻，原本被壓抑的保守宗教勢力抬頭，把世俗化的土耳其拖往倒退路。他嫌內閣制綁手綁腳，2014年提出總統擴權修憲案獲公投通過，在這個為他量身打造的修憲案下，成為權力無可制衡的超級總統。

6月24日的總統暨國會選舉他又贏得漂亮，自己第一輪就以52.5%的得票率過關，正義發展黨與友黨組成的聯盟也取得國會多數。艾爾多安5年任期後還可連任一次，以他鐵腕掌握權位嚴厲打壓反對勢力的習性，屆時想必無意引退，再勝選便可在位到2028年，算來將整整當權1/4世紀，這還不保證他不會再搞些憲政手法自延任期。

艾爾多安和普丁一樣，既有相當高的人氣，也有悍然打擊異己的狠辣，更有霸住權位絕不下台的意志。土耳其雖然大多數人口是穆斯林，但自國父凱末爾倡行改革以來，就以西歐體制為嚮往地堅持政教分離的世俗化路線，也一直自豪於在回教世界裡是自由開放的模範生，重視和歐美的關係，是北約重要成員，還努力爭取加入歐盟。

但艾爾多安上台後，彷彿影片按了倒轉模式，土耳其原有的自由開放漸漸往回收，反對派遭到無情打壓，保守宗教勢力影響上升。2016年支持世俗化而對艾爾多安不滿的部分軍團發起政變失敗，艾爾多安指控背後是旅美宗教領袖葛蘭指使，趁機進行全國「大清洗」，至今多達16萬的議員、軍警、法官、律師、公務員和記者被逮捕或解職，反艾爾多安及自由派聲音遭到全面鎮壓。

長期以來，歐盟似乎把接納土耳其入盟當成了紅蘿蔔，吊在土耳其眼前誘使土耳其進一步走向改革開放。但事實上，彼此文化差距還是非常大，骨子裡是白種基督教俱樂部的歐盟，對異類的土耳其既隔閡又有優越感，而且彼此間還有許多問題難以調和，塞浦路斯、亞美尼亞、庫德族人權等問題都引發齟齬。

從1959年申請加入歐洲共同體開始，土耳其曾經做了很多努力，1999年成為歐盟正式候選國，2005年起展開相關談判。土耳其希望加入歐盟能讓人民自由旅行、移民，帶入經貿活水，也提升國家地位，但這根紅蘿蔔始終看得到吃不到，令土耳其既挫折又失望，認為歐盟根本就是歧視土耳其。艾爾多安的競選承諾之一是恢復死刑，如果落實，更是主動斷了加入歐盟的念想。

一方面，歐盟對土耳其多所挑剔；一方面，艾爾多安掌權後土耳其民主人權倒退。雙方各自拉開距離，讓本已不近的土耳其與歐盟更加疏遠，而土耳其的歐洲夢，以及朝向西歐體制前進的動力也大幅降低。艾爾多安本來就不親近歐美，土耳其和西歐關係惡化後便轉而接近俄國。不過在反恐、移民等問題上，歐美還是需要土耳其的合作，因此也仍舊得和艾爾多安打交道。只是這樣的交往，扯掉以往玫瑰色的面紗，回歸冷靜現實的利益算計了。

(中國時報)