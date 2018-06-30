錯誤的軍改處分書也是假訊息

2018年06月30日 04:11 中國時報 林建成

這陣子媒體上經常出現官員指控他人製造假新聞，包括網路社群上流傳的香蕉滯銷訊息，以及大陸駐台記者葉青林的花蓮救災報導等，都被政府「認定」為假新聞。就連蔡總統都在《莒光園地》節目中特別告誡軍人：「不要被手機裡的假訊息所誤導」。

但諷刺的是，政府為讓軍人年金改革趕在7月1日與公教年改一起上路，竟不顧軍改法案6月20日才在立法院三讀通過，仍急著在僅剩的10天時間寄發「退休俸處分書與試算表」，急就章的結果，果然如在野黨及年改陳抗團體當初的預期，行政作業錯誤百出，除了發生收件人的名字或地址不符外，甚至連退役軍人的官階、級職也都記載錯誤，難怪有很多退役軍人擔心處分書中重算的退休金會不會也是錯的？

請問政府，收到如此離譜的退休俸處分書算不算是來自政府的「假訊息」？

事後國防部坦承是行政瑕疵，並強調是資訊系統出現bug。如果國防部對外的說法不是「假訊息」的話，那事態可能有些嚴重。首先，國防部並非一般部會，乃是負責掌管國家安全與軍事機密，倘若國防部的資訊系統真存在bug，那讓人擔心的恐怕不是年改處分書，反而是我們的國防安全。

再者，相較於政府的教召「動員通知書」不僅很少發生錯誤，日前還新增了「行動電話簡訊」提醒功能，以及提供二維條碼（QR Code）的查詢功能，媒體甚至還宣稱要讓教召想躲都躲不掉。因此，對照這次國防部荒謬的處分書事件，或許是時間不足的因素遠高於所謂的行政瑕疵。

此外，日前才傳出環保署科長周禮中因忙著協商《空氣汙染防制法》而在辦公室昏倒，很遺憾的，這並不是賴內閣的唯一案例，更早之前其他部會就曾發生同樣的事情。而現在軍改又要趕著倉促上路，究竟這些基層公務人員的勞動權益誰來保障？政府為何不能多體恤公務人員？

年金改革攸關民眾的退休權益與經濟安全，然而，回顧整個年改的過程，政府不是以蛇籠拒馬取代理性溝通，就是放任部分媒體與政治人物無情地抹黑、汙衊軍公教人員，彷彿只要高舉改革的大旗，其他站在對立面的不同意見都是「假訊息」。

政府該捫心自問的是，年改法案通過後真的會讓「年金破產成為歷史名詞」嗎？還是反而讓「年輕一代的軍公教不用擔心領不到退休金」這句話成為「歷史笑話」？蔡總統公開對年輕世代這樣的宣示，是不是也是「假訊息」？否則，政府有義務說明清楚，隨著人口高齡化與少子化，目前這些確定給付制的退休金要如何讓年輕世代不用擔心領不到，而且還能保證國家財政永續發展？（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)