蔡政府的記者「黑名單」

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中國時報

駐點台灣近10年的大陸東南衛視記者葉青林，申請再度來台採訪遭拒，因陸委會認定他於2月花蓮地震時，在臉書和Youtube散布日本救援隊怕危險，不願進入塌坍大樓搜救的「假新聞」，在天災期間製造對立。陸委會說，實際情況是台灣方面評估人力充足，婉拒日本好意。

但事實上，日本救援隊就是沒有冒險進入大樓內部，況且葉青林是在現場的第一手報導，陸委會的「假新聞」認定似乎不夠專業。很難想像，台灣如今還會搞「記者黑名單」，把不聽話的新聞工作者、不服從官方新聞角度的報導，扣上「假新聞」的帽子，拒絕他來台採訪，這還是個有新聞自由、言論自由的國家嗎？

2個月前我國還被無國界記者組織評為2018年亞洲新聞自由指數最高的國家，在全球受評比的180個國家中排名第42，屬於新聞自由「狀況還算良好」。行政院長賴清德也曾信誓旦旦宣布持續推動言論自由，現在卻搞出拒絕採訪的「黑名單」，想想格外諷刺。

無國界記者組織台北辦事處主任艾偉昂曾說，在亞洲評比較高的國家，新聞自由也不能被視為理所當然，因為政治勢力總是在找機會干預，現在正是充斥政令宣導的「後真相」時代，新聞自由從未如此遭遇威脅，即使在民主國家，新聞自由也愈來愈脆弱。無國界記者組織報告指出，台灣常有官員直接介入媒體編輯決策，使報導的獨立性受到威脅。

該組織也指出，美國總統川普惡意批評媒體和記者散布假新聞，許多國家跟著出現對媒體的攻擊，使得新聞自由評比退步。台灣應引以為戒，避免以維護公眾利益為藉口，卻行戕害新聞自由之實，否則將不利於民主自由的發展。

政府要嚴打「假新聞」應該要將政府資訊更自由地流通、更透明化，鼓勵媒體更多地報導事實，揭露事實，而不是限縮記者接近新聞與報導真相。也就是說，民眾需要更多對於事實真相的報導，以事實真相來「打假」，而不是以政治力「打假」。

其實蔡政府開始封鎖大陸記者也不令人意外，「順我者昌」本來就是蔡英文政府的「台灣價值」，從教育部全面清查大學提供陸生來台所謂的「一中承諾書」，以及因「拔管」進行的清查教授赴陸交流計畫，處心積慮要以政治力干擾兩岸文教交流，現在更拒絕勇於揭露真相的葉青林來台駐點，企圖影響兩岸新聞交流及資訊自由流通。

相較於馬政府時期陸委會的文宣標語「門打開」，現在可能變成「把門關上」了。

（作者為中國文化大學廣告系助理教授）

(中國時報)

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