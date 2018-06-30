年改復審的陷阱

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中國時報
陳榮洋

對全體退休公教軍警人員來說，107年7月1日是個蒙難日，從這天起，退休金被砍2到4成不等。這幾天，退休公教軍警人員陸續接到砍減退休金的處分書，軍教人員的處分書告示：「如有不服，得依《訴願法》提起訴願」；但公警人員的處分書則告示：「如有不服，得依《公務人員保障法》（簡稱《保障法》）相關規定提起復審。」但復審之意只是再查核而已，對提起人之權益並不等同訴願，公警人員亦應提起訴願才對。

首先，所謂依《保障法》相關規定提起復審，係指依第25條規定，但該條文中所稱的「非現職公務人員」是否包含已退休人員，確有疑義；又退休金項目及金額於退休時沒有異議，即為確定的法事實，已無復審問題；且砍減退休金之處分也不是請求權遭受侵害的問題。所以對砍退休金之處分不准提訴願，規定提復審，確有重大疑義。

又《保障法》規定：保訓會復審決定依法得聲明不服者，應於復審決定書註記：如有不服得依法向司法機關請求救濟。但依什麼法不得而知，且保訓會如認為依法不得聲明不服，豈不終止？

再者，所謂依法應指依《行政訴訟法》，而依該法第4條規定，訴願是行政訴訟唯一必要的前置程序，唯有經過訴願，始可提行政訴訟。不服復審決定，恐怕無法提起行政訴訟的。

所以，銓敘部砍減公警人員已確定的退休金之處分，竟告示受處分人提復審，顯有重大疑義及爭論，銓敘部應趕快說明清楚，否則造成公警人員未來不能提行政訴訟，那事情就大條了。（作者為前立法院法制委員會主祕）

(中國時報)

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