台達電8K投影機 日NHK相中播世足

台達電創辦人鄭崇華很自豪台達電8K投影機能支援「漫步太陽系」展。（王英豪攝）

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中國時報
／專訪

2018俄羅斯世界盃足球賽賽事激烈，日本搶進16強，為讓在日本當地的廣大球迷能看到日本隊出賽時的逼真畫面，NHK向台達電買下全球首台8K雷射投影機，在當地幾個特定場域轉播，台達電創辦人鄭崇華透露，由於8K播放內容尚在啟步階段，未大量生產就被NHK相中，只能將4台樣品割愛。

鄭崇華說，這台世界最亮的8K雷射投影機。不僅畫面精細度是高畫質Full HD的16倍，裸眼觀看就已彷彿在看立體的實物，更因為使用雷射光源，讓投影機燈泡的壽命從原本幾百小時就開始光衰，一舉擴充到2萬小時以上，且耗電量每小時維持在3.2kWh左右，比一般用4台4K機型拼湊成8K解析度的方式節能3／4。

除獲NHK青睞轉播世足，擁有NASA製專屬影片加持的「漫步太陽系」特展在台中科博館展出，原本只對外公布4K的影像資料，但透過科博館得知台達電有8K播放設備後，特別製作8K畫質版本，讓視覺效果更震撼。

其實鄭崇華對宇宙天文一直情有獨鍾，甚至贊助培養這方面的學者，在金牛座附近即有1顆以「鄭崇華」命名的小行星。

「我是因為關注地球的環境與資源問題，而進一步開始對宇宙天文產生濃厚的興趣。」鄭崇華指出，特別從20世紀後期，人類意識到科技與工業的發展雖然帶來生活的便捷，但也造成自然環境的衝擊。如將地球發展至今的46億年濃縮至24小時，在最後1秒出現的人類，卻對地球傷害最大，為此人類應立即付諸行動，減少化石燃料使用、開發新能源，提高能源使用效率，作為企業公民，台達電也竭盡所能地運用自身的核心技術，設法降低溫室氣體的排放，以減緩地球暖化。

(中國時報)

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